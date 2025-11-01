株式会社オートバックスセブンは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボレーション企画を2025年11月17日より全国のオートバックス店舗にて開始する。

同企画は、キャラクターによる店内放送や、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズの販売、抽選キャンペーンなど多彩な施策を展開。ファン必見の店舗体験を通じて、ユーザーに特別な時間を提供する企画となる。興味のある方はお近くの店舗へ足を運んでみてはいかがだろうか。

オートバックス×アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』店頭コラボ開始！ 店内放送・抽選キャンペーン・限定グッズを展開

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのオリジナルコラボCMに続き、店頭コラボ企画を2025年11月17日（月）より全国のオートバックス店舗にて開始いたします。

ここがポイント！

・キャラクターによる店内放送やLINE友だち追加でオリジナル壁紙のプレゼント

・タイヤ購入や車検・12カ月点検実施で応募可能なプレゼントキャンペーンを実施

・描き下ろしビジュアルを使ったコラボグッズを130店舗にて販売

本コラボでは、11月17日（月）から12月31日（水）の期間中、「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送をはじめ、描き下ろしビジュアルを使用したオートバックス限定グッズの販売や、対象商品・サービスの購入でオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンなど、ファン必見のコンテンツを多数展開いたします。

＜コラボ内容＞

■オリジナル店内放送

「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送を全国のオートバックス店舗でオンエア。

■LINE友だち追加キャンペーン

LINEでオートバックスを友だち追加すると、オリジナルコラボ壁紙をプレゼント。

■タイヤ／車検・12カ月点検キャンペーン

期間中、タイヤの購入や車検・12カ月点検をご利用の方を対象に、抽選でオリジナル車検証ホルダーやキャラファインマットなどのオートバックス限定グッズをプレゼント。

■オリジナルグッズ 店頭販売（全国 130店舗※にて）

描き下ろしイラスト・描き起こしSDイラスト・コラボCM絵柄を使用したアクリルスタンドや缶バッジ、キーホルダー、耐候ステッカー、ハンドタオル、サンシェードなど17種類を展開。

全国130店舗※にて販売。後日オートバックス公式通販サイトでも販売予定。

【オリジナルグッズ一部抜粋】

■オリジナルグッズ ネットショップ限定商品販売

描き下ろしイラストを使用したBIGタペストリーやコラボCM絵柄を使用したTシャツなど、オートバックス公式通販サイト限定のグッズを販売。

さらに、上記店頭販売グッズもフルラインアップで後日取扱予定。

■展示イベント（一部店舗※）

オリジナルCMの複製原画、キャラクターパネル、ラッピングカーなどを展示予定。

※店頭販売の130店舗および展示イベント実施店舗は、以下特設サイトに記載しております。

詳しくは以下の特設サイトにてご確認ください。

【特設サイト】

https://www.autobacs.com/promotion/entertainment-ip/umamusume1/top.html

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

この件に関するお問い合わせ

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン