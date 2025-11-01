“オグリキャップ”と“ベルノライト”が店内放送に！オートバックスが「ウマ娘 シンデレラグレイ」とコラボ
株式会社オートバックスセブンは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボレーション企画を2025年11月17日より全国のオートバックス店舗にて開始する。
同企画は、キャラクターによる店内放送や、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズの販売、抽選キャンペーンなど多彩な施策を展開。ファン必見の店舗体験を通じて、ユーザーに特別な時間を提供する企画となる。興味のある方はお近くの店舗へ足を運んでみてはいかがだろうか。
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのオリジナルコラボCMに続き、店頭コラボ企画を2025年11月17日（月）より全国のオートバックス店舗にて開始いたします。
ここがポイント！
・キャラクターによる店内放送やLINE友だち追加でオリジナル壁紙のプレゼント
・タイヤ購入や車検・12カ月点検実施で応募可能なプレゼントキャンペーンを実施
・描き下ろしビジュアルを使ったコラボグッズを130店舗にて販売
本コラボでは、11月17日（月）から12月31日（水）の期間中、「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送をはじめ、描き下ろしビジュアルを使用したオートバックス限定グッズの販売や、対象商品・サービスの購入でオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンなど、ファン必見のコンテンツを多数展開いたします。
＜コラボ内容＞
■オリジナル店内放送
「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送を全国のオートバックス店舗でオンエア。
■LINE友だち追加キャンペーン
LINEでオートバックスを友だち追加すると、オリジナルコラボ壁紙をプレゼント。
■タイヤ／車検・12カ月点検キャンペーン
期間中、タイヤの購入や車検・12カ月点検をご利用の方を対象に、抽選でオリジナル車検証ホルダーやキャラファインマットなどのオートバックス限定グッズをプレゼント。
■オリジナルグッズ 店頭販売（全国 130店舗※にて）
描き下ろしイラスト・描き起こしSDイラスト・コラボCM絵柄を使用したアクリルスタンドや缶バッジ、キーホルダー、耐候ステッカー、ハンドタオル、サンシェードなど17種類を展開。
全国130店舗※にて販売。後日オートバックス公式通販サイトでも販売予定。
【オリジナルグッズ一部抜粋】
■オリジナルグッズ ネットショップ限定商品販売
描き下ろしイラストを使用したBIGタペストリーやコラボCM絵柄を使用したTシャツなど、オートバックス公式通販サイト限定のグッズを販売。
さらに、上記店頭販売グッズもフルラインアップで後日取扱予定。
■展示イベント（一部店舗※）
オリジナルCMの複製原画、キャラクターパネル、ラッピングカーなどを展示予定。
※店頭販売の130店舗および展示イベント実施店舗は、以下特設サイトに記載しております。
詳しくは以下の特設サイトにてご確認ください。
【特設サイト】
https://www.autobacs.com/promotion/entertainment-ip/umamusume1/top.html
リリース提供元：株式会社オートバックスセブン