◆卓球 全日本選手権カデットの部 第１日（１日、広島グリーンアリーナ）

男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目に分かれ、年代別の日本一を争う大会が開幕した。男女ダブルスは決勝までが行われ、男子は大野颯真（そうま、１４）、小林右京（１３）＝木下アカデミー＝組が２連覇を達成。決勝で榎本潤平（１４）、大野斗真（とうま、１４）＝野田学園中＝組を３―１で下した。同じペアでの連覇は２００７、０８年の町飛鳥、丹羽孝希組以来の快挙となった。

大野颯、小林組は接戦で攻めの姿勢を貫いた。決勝は第１ゲームが１６―１４、第２ゲームと競った展開となったが、いずれも取り切って流れをつかんだ。兄・斗真との双子対決となった大野颯は「双子ということを忘れて試合をしようと考えていた。相手にゲームポイントを取られた時も思い切って攻められた」と手応え。小林も「やると決めたことを中途半端にならずに、思いきりできた。それが良かったと思う」と胸を張った。

大会前は海外遠征が続き、ダブルスの練習に取り組めたのは１週間ほど前からだった。それでも大野颯は「個人のサーブレシーブ力が上がっていて、２人のコンビネーションもすごく良くなったと思う」と成長を実感。テレビ朝日系連続ドラマ「相棒」で俳優・水谷豊が演じる警視庁特命係の杉下右京が名前の由来の小林は「これからも組んでいきたい」と“相棒”とのペア継続を望んだ。

２人は２日から、１４歳以下のシングルスに挑む。ダブルスでは名コンビだが、シングルスでは今年の全国中学校体育大会（全中）決勝で激突するなど、ライバル関係にある。小林は「安定感があって、ミスも少ないのでやりづらい」とパートナーをたたえれば、大野颯も「小林選手は（相手に）打たせてからの展開がすごく強い。試合、やりたくないです」と率直に語った。ともに勢いに乗って、シングルスでは初優勝を目指す。