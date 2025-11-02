◆卓球 全日本選手権カデットの部 第１日（１日、広島グリーンアリーナ）

男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目に分かれ、年代別の日本一を争う大会が開幕した。男女ダブルスは決勝まで行われ、女子は稲垣芽唯（１２）＝伏見中＝、松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝が初優勝を飾った。決勝で石田鈴（りん、１３）＝石田卓球クラブ＝、森星姫（きらら、１３）＝森卓球塾＝組に３―２で競り勝った。

稲垣、松島組が激戦に次ぐ激戦を勝ち抜き、初の頂点に立った。稲垣は「まさか優勝できると思ってなかったから、めっちゃうれしい」と笑顔がはじけた。今年は大会日程の変更でダブルスは初日に決勝まで実施。１日６試合目、４試合連続のフルゲームとなった決勝を午後８時過ぎに終えた松島は「全部が負けてもおかしくない試合。本当に疲れたけど、１球１球考えてプレーできた」と充実感に浸った。

動きが重なりやすく、難しいとされる左利き同士のペアだ。初めて組んだのは４年前で経験値はあったが、稲垣が夏場に腰を痛めたこともあり、ダブルスの練習は大会３日前に行った実戦形式の１時間のみ。ほぼぶっつけ本番の状態で、公式戦も１年ぶり。初戦から連係に戸惑う場面もあったが、転機は中田宇海（うみ、貝塚第二中）、榎本和奏（わかな、貝塚卓球アカデミー）組との４回戦だった。

ゲームカウント０―２と追い込まれると、ベンチコーチに入った松島の母・由美さんに「ダブルスは２人でやるもの。苦しい時はお互いにカバーして、頑張って力を合わせて１ゲーム取ろう」と鼓舞された。フォア側にボールを集められても、互いに粘ってパートナーにつなげ、３ゲーム連取で大逆転。松島は「勝てる戦術、パターンを自分たちで見つけ出して、２人でやり続けることができた」と胸を張った。

松島は２日から１３歳以下のシングルスに第１シードとして臨む。「ダブルスの優勝は一回忘れて、１試合目から勝負だと思って集中して、絶対に優勝できるように頑張ります」。前回は決勝でフルゲームで敗戦と悔しさを味わった。雪辱の初Ｖと単複２冠へ、闘志を燃やした。（林 直史）