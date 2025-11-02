◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）

連盟創設１００周年イヤーの最後の公式戦となる早慶戦は、観衆２万２０００人を集めた中で、早大が慶大に５―３で先勝した。３点リードの９回、巨人からドラフト２位指名を受けた田和廉投手（４年）が救援。１点を失ったものの“セーブ”を挙げ、チームを勝利に導いた。先発した楽天のドラフト２位、伊藤樹投手（４年）は８回２失点で現役最多の通算２２勝目（５敗）をマークした。

少し悔しげに勝利の輪へ加わった。２点リードの９回２死一、二塁。田和は最後の打者をカットボールで右飛に仕留め、フッと息をついた。ドラフト後初登板で“セーブ”。２安打１四球で１点を失ったが、守護神として後続は断ち「思ったパフォーマンスが出せなかった。明日につながる反省。また投げさせていただけるなら、絶対ゼロで抑えたい」と負けん気の強さを見せた。

巨人２位指名から９日。試合前から多くの声を掛けられ「ドラフトにかかったんだ…」と実感が湧いた。「最後の早慶戦ということで力みが出た」と反省しながらも、独特なスリークオーターから繰り出す最速１４７キロの直球、阿部監督が「特殊球」と絶賛したシンカーなどを交えて白星発進に貢献。「いつもより観客が入って応援もすごい中で投げられた。プロに入ってもいい経験になる」と前を向いた。

体重８７キロと馬力十分の最速１５２キロ右腕。２年春に右肘のトミー・ジョン手術を受け、実戦復帰は３年秋。“完全体”はまだ先だ。通算３７イニングで３９Ｋと奪三振能力が高く、担当の円谷スカウトは「エンジンも大きいしスピードはもっと出てくる」と伸びしろに期待している。尊敬する巨人・大勢もドラフト後に田和について言及。“歓迎ムード”に「非常にうれしい。実績もなければ、実力もまだまだ。色々なお話を聞いて力に変えていければ」と笑顔で感謝した。

この日は母・真由美さん、地元京都から父・政彦さんも応援に駆けつけ「手術などで迷惑や心配をかけたので活躍する姿を見せて恩返ししたいとずっと思っていた。明日きっちり締めて『４年間ありがとう』と伝えたい」。第２戦の連投も望むところだ。（堀内 啓太）

◆田和 廉（たわ・れん）２００３年５月２日、京都府生まれ。２２歳。早実では１年夏からベンチ入りも甲子園出場なし。早大では２年春にリーグ戦デビューし自己最速１５２キロを計測するも登板４試合目で右肘じん帯を断裂。右肘内側側副じん帯再建術を受け２４年９月１４日の東大戦で復帰。リーグ戦通算２８登板で２勝１敗、防御率２．１９。１８３センチ、８７キロ。右投右打。