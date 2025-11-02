◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（京都競馬場・芝１４００メートル、良）

第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３は１日、京都競馬場で２歳牝馬１２頭によって争われ、単勝１番人気のフェスティバルヒルが重賞初制覇。今年の皐月賞馬で２日の天皇賞・秋に出走するミュージアムマイルを兄に持つ良血は、阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神）で世代の頂点を狙う。クリスチャン・デムーロ騎手（３３）は短期免許での騎乗初日に重賞Ｖとなった。

普通なら“ない”競馬だった。フェスティバルヒルは道中で前を行く馬の後ろにハマり、位置を押し上げられない。３角過ぎでも目の前に馬群の密集を見る形での後方３番手。四位調教師も「並びが絶望的だった」と振り返る。それでも動じず、最後の爆発力だけを信じていたのがＣデムーロだ。

いたずらに動かず、仕掛けの時を待つと、直線入り口で視界が開ける。瞬時に手綱を押してのＧＯサイン。ラスト３００メートルで右ステッキを振り下ろし、闘争心に火をつけた。あとは全身で手綱を押せば押すほど、増していく勢い。馬場の真ん中を割るように脚を伸ばし、上位３頭が首、鼻差でタイム差なしの混戦を制した。「すごくいいポジションではなかった。どうなるかと思ったけど、直線で真ん中を突くと反応して、すごくいい脚できてくれました」とホッとした表情で振り返る。

世界の名手は疲れを知らない。今年はフランスで勝利数１位。自身初の仏リーディングを射程圏に入れる主戦場で、２６日にはＧ１のロワイヤルオーク賞も勝っている。その６日後に短期免許を取得した日本での騎乗初日に重賞Ｖ。その勢いに乗って、２日の天皇賞・秋は兄で皐月賞馬のミュージアムマイルに騎乗する。「乗るのは１年ぶりですが、前走でもしっかり勝っています。強いメンバーになるが、頑張ってほしい」と笑みを浮かべた。

名手に導かれ、初の重賞タイトルをつかんだパートナーは今後、阪神ＪＦを視野に入れる。「勝ち切れたのがよかった。この後、無事なら年末の大きなところに行きたい」と四位調教師。着差以上の輝きを放った良血馬が２歳女王へ名乗りを上げた。（山本 武志）

◆フェスティバルヒル 父サートゥルナーリア、母ミュージアムヒル（父ハーツクライ）。栗東・四位洋文厩舎所属の牝２歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は３戦２勝。総獲得賞金は４４７８万５０００円。重賞初勝利。馬主は吉田勝己氏。