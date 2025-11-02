静岡県高校駅伝大会（男子７区間・４２・１９５キロ、女子５区間・２１・０９７５キロ）が２日、小笠山総合運動公園周回コースで行われる。男女Ｖ校に全国出場権が与えられる。初めて単独チームで出場する飛龍は、２３年４月に青学大コーチだった勝亦祐一監督（５４）が就任し、駅伝部を強化。初出場で東海大会出場圏内の６位以内を目指す。

飛龍男子駅伝部が、初めて単独チームで県大会のスタートラインに立つ。チームの合言葉は「初出場初東海」。初陣で６位以内を目標に掲げる。部員４人だった昨年は合同チームで出場。今年は１年生が７人入部し、ようやく、陣容が整った。

青学大コーチを務めた勝亦監督が就任し、駅伝の強化を始めて３年目。加藤学園の指導者時代には下田裕太（２９）＝ＧＭＯアスリーツ＝らを育てた。全国８位入賞に導いたこともある指導者の下、飛龍の選手たちは着実に成長してきた。

最長１０キロ区間で、エースが集う１区に１年生の漆畑颯恭（そうすけ）の起用を明言。「一番の成長株。下田より奇麗な走り方」と期待を寄せる逸材だ。５０００メートルの自己ベストは１４分５３秒１６で、高校入学当初から１分１５秒以上も短縮した。現在の県ランキング７位は１年生ではトップだ。１３日に１６歳になったばかりの漆畑は「どこまで通用するか確かめたい。区間６位以内が目標」と気合を込めた。

夏場は標高１４５０メートルの裾野で距離を踏んできた。駅伝部部長の梅原風雅（２年）は「合同チームだった昨年とは気持ちが違う。実力を出せれば、６位以内は十分狙える」と、うなずく。飛龍が初舞台で旋風を巻き起こす。（塩沢 武士）