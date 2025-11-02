◆プレミアリーグ ▽第１０節 ブライトン３―０リーズ（１日、英ブライトン・ファルマースタジアム）

日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズと対戦。川崎フロンターレユース出身２人の直接対決となったが、１つ先輩の三笘はこの試合も欠場。一方の田中は４−３−３中盤左サイドで先発し、後半１６分で交代した。

試合は近年のプレミアリーグで中堅クラブの地位を固めたブライトンが終始優勢に進めた。

先制点は前半１１分、ベテランＦＷウェルベックがゴール前に飛び込み、右サイドからのクロスに右足をきっちりと合わせて、ブライトンが難なく１点をリードした。

田中は最終ラインとのビルドアップに加わり、なんとか突破口を開こうとするが、ブライトンはコンパクトな陣形を崩さず、リーズになかなかチャンスを与えない。

田中はそんな堅固なブライトンの守備に対し、前半３０分には右サイドから左サイドに３０メートルのサイドチェンジのパスを放ち、コーナーキックにつなげる起点となったが、２７歳日本代表ＭＦの前半の見せ場はこの場面だけだった。

後半は１０分にスルーパスを放って攻撃の芽を作ったが、ファルケ監督はこの６分後の同１６分にジェームズを送り出し、田中は６１分のプレーでピッチを下りた。

ブライトンは田中が退いた後、後半１９分、同２５分に三笘の代役で左サイドに入ったゴメスが立て続けに２ゴールを決めてスコアを３−０とすると、このままクリーンシートを守って逃げ切った。

三笘はこの試合の欠場でリーグ戦４試合、公式戦はアーセナルとのリーグ杯も含めて５試合連続の欠場となった。

ヒュルツェラー監督は試合前日会見で「練習には復帰している。大きな問題はない。代表ウィークの前に彼を見るとこができると思う」と話して、三笘が次節の日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するクリスタルパレス戦で復帰する可能性を示唆した。

三笘は試合後、川崎時代からの盟友田中を訪ねてリーズ側の控室へ出向き、約３０分ほど話するなど、つかの間の再会を楽しんでいた。