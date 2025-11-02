3連休中日のきょう2日（日）は、関東から西日本の太平洋側で晴れて、お出かけ日和や洗濯日和になるでしょう。一方、日本海側では晴れ間があっても急に雷を伴って土砂降りとなる、変わりやすい天気になりそうです。

■北陸・東北で局地的な大雨のおそれ

きょう2日（日）は上空に強い寒気を伴う低気圧の影響で、日本海側では日ざしが届いていても天気が急変するおそれがあります。特に北陸から東北にかけて発雷確率が高く、局地的な大雨・落雷・竜巻などの激しい突風・ひょうなどに注意が必要です。

【予想24時間降水量（多い所）】

▽あす3日（月・祝）午前6時まで

北陸・東北 60ミリ

▽その後、あさって4日（火）午前6時まで

北陸 100ミリ

東北 50ミリ

■晴れる所は昼間快適な陽気に

雨の所では20℃に届かない所が多く、雨や風がヒンヤリと感じられるでしょう。関東から西日本太平洋側の市街地では天気の崩れる所はほとんどなく、最高気温は22℃前後で快適な陽気となる見込みです。昼間は長袖1枚など、軽めの服装で過ごすことができるでしょう。

【きょう2日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：9℃ 釧路：9℃

青森 ：15℃ 盛岡：16℃

仙台 ：20℃ 新潟：19℃

長野 ：19℃ 金沢：18℃

名古屋：21℃ 東京：22℃

大阪 ：21℃ 岡山：21℃

広島 ：20℃ 松江：19℃

高知 ：24℃ 福岡：22℃

鹿児島：24℃ 那覇：26℃

■3連休最終日は晴れても北風ヒンヤリ

3連休最終日となる、あす3日（月・祝）も日本海側では大気の非常に不安定な状態が続きます。あす3日（月・祝）は上空の寒気が強まり、関東でも午後はにわか雨の可能性がありますので、外の用事や大きめの洗濯物はきょう2日（日）のうちに済ませるといいかもしれません。

また、あす3日（月・祝）は晴れる所も北風が強まって肌寒く感じられるでしょう。服装選びや体調管理に気をつけた方がよさそうです。