Snow Man佐久間大介、“ライブ参戦ネイル”挑戦「すげえかわいい」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、1日に放送された。
【番組カット】長い爪をつけて…キュートに丸ポーズする佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、アートネイルを深掘りした。
番組では、プロのネイリストを招き、実際にアートネイルを体験した。佐久間と日村は、自分だけのオリジナルアートネイル作りにも挑戦。日村は「かわいい食べ物がいいね〜」とリクエストし、フライドチキンのネイルデザインをすることに。佐久間は自身のメンバーカラーであるピンクを基調にしたアートネイルを施すことになった。
施術中、日村は「俺、アメリカ旅行、行ったんですよ、今年。車でちょっと走ってきたんだよね。その時フライドチキンすげえ食ったわけ」と旅の思い出を語り始める。日村の思い出話に“おしつじさん”のキャベツ氏が、「こういうふうにネイルに楽しかった時の思い出とかを詰め込んで、『あ〜あの時、幸せだったなぁ』ってネイルを見ながら、思い返したりするのがとっても楽しいんです！」と語ると、日村は「なるほど！ そういうことかー！」とアートネイルの魅力に納得した表情を浮かべた。
佐久間も「確かにそのライブ終わりとかでその爪まだ落としてない状態で、なんか落としたくないなって思っちゃいますね。もうそのまま（ネイルを落とさずに）過ごしたりとか」と共感する。
完成したネイルに佐久間は「えーでも本当にきれい」と自分の爪を見てうっとり。日村も「すげえ、すげえかわいい、ハート」と、佐久間のネイルを絶賛する。そんな佐久間のネイルに“おしつじさん”が「次のライブは、（佐久間ファンの）みなさんこのネイルですね」と語ると、日村も「本当に何人もいるかもしれないよ」と、佐久間ファンのための“ライブ参戦ネイル”にぴったりだと共感する。
最初はアートネイルに興味がなかった2人だが、それぞれの完成したオリジナルネイルを見て「確かにちょっとこれ落としたくないね」「もったいないですよね」と名残惜しそうな表情を見せる。最後には日村が「なんか自分の好きな思い出とかを、ここに残しておくのとか感覚ちょっとわかる！」と言い、佐久間も「やっぱきれいだからずっと見てたいし、残してたい。これライブで使いたいなー！」とすっかりアートネイルに夢中になっていた。
