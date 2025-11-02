女優の平愛梨（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族でハロウィーン仮装を披露した。

平は「2025ハロウィン」と記し、「タイトル『長友選手に憧れて』」とした。「＃長友佑都になりきるの巻」とハッシュタグをつけ、夫でサッカー選手の長友佑都（39＝東京）になりきった。カツラやヒゲをつけ、まゆ毛やホクロなども書いて、日本代表ユニホームを着用した1枚をアップ。さらに4人の子供たちは「インタビュー頂きました」と長友のお面をつけて並び、1人ずつインタビューに答えただけでなく、円陣を組む場面もあった。「＃大爆笑が見れて嬉しい」「＃カオス達の動画ウケる」「＃papaの真似うまい」などのハッシュタグで自己評価した。

ファンやフォロワーからも「発想が天才」「電車でふきだした」「ブラボーファミリー最高」「ブラボーカルテット？」「ブラボー4兄弟」「ママのセンスと、パパへの愛」「niceです あっ！ブラボー」「これは、最強のチームになりそうですね(笑)」「濃いよーー濃すぎるーーー笑」「面白すぎます」「傑作すぎる」「これは、最強のチームになりそうですね（笑）」「世界一平和なハロウィン」などのコメントが寄せられた。