家族4人で100リットルの水を備蓄する理由。断水中に給水車から水をもらえずに痛感した必要性と役立つ節水グッズ

海上保安官の経験を生かして暮らしに役立つ情報を発信する川崎みささんは、2018年の西日本豪雨の際、まったく備えをせずに自宅で被災。「子供達の被災期間をより過酷にしてしまった」という反省から、災害への備えを学び、「ひろしま防災Jプログラムトレーナー」の資格を取得。そんな、2児のママでもある川崎さんに、「水の備蓄」の必要性とやり方を教えてもらった。



文・写真＝川崎みさ

備蓄なしで1カ月の断水

西日本豪雨災害で約1カ月間の断水を経験したわが家。災害が原因の断水は2週間で解消したものの、当時住んでいた広島県呉市では復旧直後に老朽化した水道管があちこちで破裂。再び断水になり、結果的に約1カ月間も断水が続きました。

お恥ずかしい話ですが、西日本豪雨災害が起こった時は夫婦ともに海上保安官で｢災害が起こったら出動する｣というイメージが強く、｢家に何かを備える｣という発想が無かったため、水をはじめ、備蓄をしていませんでした。

給水車から水がもらえない！

断水から数日後に、給水車が各公民館や集会所に回ってきてくれるようになりましたが、災害の混乱で整理券が配られることもなく、常に｢早い者勝ち｣の状態。

給水車が来る場所の近くに住んでいる方は何度も水をもらえていましたが、離れた所に住んでいたわが家は、断水期間中1度も給水車から水をもらうことができませんでした。

海上保安官として災害支援をしていた時は、目の前の仕事をすることに精一杯で気が付きませんでしたが、自分が被災者の立場になって公的支援が平等に行き渡っていないことを知りました。

｢水｣を使う場面は意外と多い

｢災害のための水｣というと、飲料水や料理に使うイメージでしたが、実際に被災すると、それ以外で水を使う場面が意外と多いことに気が付きました。

・トイレの後に手を洗う

・食事の前に手を洗う

・おむつ替えの後に手を洗う

・野菜を洗う

・調理器具を洗う

・食器を洗う

・テーブルを拭く

・洗濯をするための水

・歯磨きの後のうがい

断水中、給水車から十分な水がもらえなかったわが家では、こうした水のやりくりに毎日頭を悩ませていました。このような経験をして、子どもを守る親として、いざという時に必要なモノは自ら用意しなければならないと、学んだのです。

水とお茶、計100リットルを備蓄

被災して水の備蓄の重要性を実感したので、現在はペットボトルの水を6箱（72リットル）、600mLのお茶を3箱（約43リットル）の約100リットルを備蓄しています。

家族4人が1週間暮らせる備蓄の量は、84リットル（1人１日3リットル計算）ですが、これより少し多めに備蓄している理由は、いざという時にご近所さんや友人にも分けられるから。西日本豪雨の際は、私が産後1カ月だったこともあり、周囲の方に助けてもらってばかりだったので、今度は私が誰かの助けになれたらいいなという気持ちからです。

保管場所と賞味期限切れを防ぐコツ

たくさんの水を備蓄することが災害時の安心に繋がりますが、問題は｢どうやって収納スペースを確保するのか｣ですよね。

引っ越しを機に収納スペースが少なくなったわが家では、キッチンカウンターの中のデッドスペースに防災用の水を備蓄しています。その他、押入れの奥や階段下のスペースといった、取り出しにくくてしまいにくいデッドスペースも｢普段は使わない防災用の水｣を置くのにおすすめの場所です。

わが家では防災用の水の備蓄を、業務用スーパーや生協で購入しています（保存期間は1〜2年）。理由は、いつでも購入できて安いから。うっかり賞味期限が切れてムダになるともったいないので、購入後にカレンダーに賞味期限を書き込み、期限が近くなったら料理や飲料水に使って消費し、また新しい水を購入する“ローリングストック”をしています。

賞味期限が5年から10年の長期保存水は、入れ替えの手間がかからないのが魅力ですが、値段が高いので、わが家では非常持ち出し用のバッグに500mlを2本だけ！

「節水」もまた被災時には大切

被災後に水の備蓄不足を痛感し、｢水｣は生活に欠かせないものだと再認識したとき、思い出したのが海上保安官時代の経験でした。

私が乗船していた大型巡視船では、｢水を大切に使え｣と常に言われていました。

当時は、｢上官の指示に従う｣ばかりに気を取られて深く考えていませんでしたが、被災して水がないと暮らしが成り立たないことを学び、なぜあれほど水を大事に使えと言われていたのか、ようやく分かるようになりました。

巡視船で働いていた時代にもう一つ言われていたことがあります。

それが｢節水｣です。

私が所属していた調理を担当する部署でも、豚肉のゆで汁でお味噌汁を作ったり、食事後の皿はいったん貯めた水で汚れを落としてから洗うなど、節水のために色々な工夫をしていました。

そのことを思い出し、巡視船生活と同じように災害時も限りある水を大切に使うと同時に、ムダに水を消費しない工夫も必要だと思い、節水するために有効な防災アイテムも備えるようになりました。

節水に有効な5つのアイテム

それが、次の5つです。

・使い捨て手袋

・使い捨てショーツ

・おりものシート

・清浄綿

・ウエットティッシュ

災害時に一番困ったのが、断水によって衛生環境が悪くなったことでした。水が足りなくなった場合でも、少しでも安心して暮らせるように、洗濯の回数を減らせるモノや、水の代わりに使えるモノを防災グッズに追加しています。

西日本豪雨で被災したとき、水の備蓄をしておらず本当に大変な思いをしました。

日本のどこかで災害が起きた後は、水は入手困難になります。コロナ禍で、使い捨てマスクの値段が高騰したように、ひとたび大きな災害が起こると需要と供給のバランスが崩れて水の価格が上がるかもしれません。

ペットボトルの水が数本あるだけでも、防災力は各段にアップするので、ぜひ安くて安全に購入できる平時のうちに備えておきましょう。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。