レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。2種類のハロウィーン仮装を披露した。

「Happy Halloween」と題し、「今年は大好きなキティでした」とつづった。1つ目はキティのイラストやリボンが付いた白いトップスに赤のミニスカート姿。「2個目もキティ」と記し、キティの顔が全面にデザインされたトップスに赤いショートパンツ姿。いずれも胸元やおなか、脚線美を大胆に露出したコスプレ衣装だった。

ファンやフォロワーからも「最高級に可愛い仕上がり」「レベチだ〜」「本物よりかわいい」「可愛い過ぎてヤバい」「めっちゃオシャレ」「なんかセクシー」「女子力高い」「魅力満載」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。