¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û10Æü´Ö¤ÎÎ¹¤Ç¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡ª¡©¡¡É®¼Ô¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Î²ÙÊª¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¤È¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Î¤Ç¤¤´¤È¤À¡£½Æ¤òÁõÈ÷¤·¤¿2Ì¾¤Î·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö¤´¤á¤ó¡£·¯¤Ï¤É¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¥ì¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¶õ´Ö¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¼¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡ÊÏ¢¹Ô¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£
1Ì¾¤Î·Ù»¡´±¤¬»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÄ´¤Ù¤ëÃæ¡¢¤â¤¦1Ì¾¤Î·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö±Ñ¸ì¤ï¤«¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌÜÅª¤ÇÍè¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¡£·¤¤òÃ¦¤°¤Ê¤É¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£°ú¤Î±¤á¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¤è¤¤Î¹¤ò¡ª¡×¤È²òÊü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ²ø¤·¤¤¿Í¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÉ®¼Ô¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢Î¹¤Î²ÙÊª¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¡×¤Ë¸Â¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
É®¼Ô¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ï¥±
¸½ºß34ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¥«¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¹¤·¤¿¤Î¤Ï·×3²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâ¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÇÅÏ¹Ò¤·¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¡Ê»Ä¤ê¤Î2²ó¤ÏÉ¨¤Î¹â¤µ¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡È¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¤À¤±¡É¤ÇÅÏ¹Ò¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤À¤È2025Ç¯10·î13Æü¡Á22Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢»ä¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ò1¸Ä¤À¤±»ý¤Ã¤Æ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¡¡¢ª¡¡Ãæ¹ñ¤Î¹½£¡¡¢ª¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¡¢ª¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡¡¢ª¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡¡¢ª¡¡¥Á¥§¥³¤Î¥×¥é¥Ï¡¡¢ª¡¡·×5¥«¹ñ¤ò°ì¿ÍÎ¹¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Î»ý¤ÁÊª¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¤À¤È¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤Êý¤À¤í¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶õ¹Á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¤½¤Î²ÙÊª¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤È¶õ¹Á¿¦°÷¤ËÉÔ»×µÄ¤¬¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¤È¤¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÙÊª¤¬Â¸µ¤Ë¤Ê¤¤¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤«¤éÇÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¤Ê¤¼»ä¤Ï¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÍýÍ³
»ä¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¾©³Ø¶â480Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤â»þ´ÖÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢ÀÎ¤âº£¤â¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¤è¤ê°Â¤¤ÈñÍÑ¤Ç¡¢Ã»´üÂÚºß¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´êË¾¤¬¤¢¤ë¡£²ÙÊª¤Î·ÚÎÌ²½¤È¾®·¿²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤À¡£
¶õ¹Á¤ËÅþÃå¸å¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤Ï¥í¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÀÐ¾ö¤ÎÆ»¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Æ»¤âÂ¿¤¤¡£ÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ÏÉÔÊØ¤À¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤òÍÆ°×¤Ë¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡È¤¹¤ê¡É¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤âºÇÄãºÇ°¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤Ï¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÆ»¤ÏÆÌ±ú¡£¿å¤¿¤Þ¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÀî±è¤¤¤ÎÆ»¤ÏÆÌ±ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ê¤É½ôÀÇ¹þ¤ß¤Ç¡Ë2Ëü¡Á4Ëü±ßÁ°¸å¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡Ö³Ê°Â¹Ò¶õ·ô¡×¤ÏLCC¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¤È5000¡Á1Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤±¤ì¤É¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¤Ê¤é¤³¤ì¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¥Ð¥¹¤äÎó¼Ö¡¢ÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¡Ê¤À¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¼ÙËâ¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤»ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ¸ø¶¦µ¡´Ø¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤À¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤³¤ÎÄÌ¤ê¡£
1.¶õ¹Á¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡Ë
2.ÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤âÂ¿¤¯¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
3.¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯1¤Ä¤Ê¤éÎ¾¼êÂ¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Æ¿È·Ú¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë
4.¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÍÂ¤±¤ëÄÉ²ÃÎÁ¶âÈ¯À¸¡Ê5000¡Á1Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤òËÉ¤°
°Û¹ñ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¡Ö¿È·Ú¤µ¡×¤¬°ìÈÖ¡£¶ËÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤é¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢¥¯¥ì¥«¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¸½¶â¡Ä¡Ä¡£4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÙÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡£Â¤ê¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¸½ÃÏÄ´Ã£¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä²ã¼è¤êÀþ¹á¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¤ÇÇã¤¤¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¨¡¢¤½¤ì¤À¤±¡©Á´À¤³¦¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡£É®¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È
Á°½Ò¤·¤¿10Æü´Ö¤ÎÎ¹¡Ê5¥«¹ñ¤òË¬Ìä¡Ë¤Ç¡¢»ä¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿²ÙÊª¤¬¤³¤ì¤À¡£
´ðËÜÅª¤Ë²ÙÊª¤Ï¡Ö·ÚÎÌ²½¡×¡ÖºÇÄã¸Â¡×¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¸½ÃÏÄ´Ã£¡×¤Î¹Í¤¨¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Á°áÎà·Ï¡Á
YONEX¥·¥ã¥Ä3Ëç¡£Uber¥·¥ã¥Ä1Ëç¡£YONEX¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä2Ëç¡£MIZUNO¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä1Ëç¡£¥¨¥¢¥ê¥º¥à²¼ÃåÍÑ¥Ñ¥ó¥Ä4Ëç¡£¥¨¥¢¥ê¥º¥àÈ¾Âµ¥¤¥ó¥Ê¡¼1Ëç¡£¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯Ä¹Âµ¥¤¥ó¥Ê¡¼2Ëç¡£¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Ä2Ëç¡£·¤²¼3¥»¥Ã¥È¡£Uber¥¿¥ª¥ë1Ëç¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¡£
¡Á¾®Êª·Ï¡Á
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¡£ºâÉÛ¡Ê¥¯¥ì¥«2Ëç¡Ü7Ëü±ß¡Ü43¥É¥ë¡Ü22¥æ¡¼¥í¡Ü33¸µ¡Ë¡£¶¸¸¤ÉÂ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¡£½¼ÅÅ´ï¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£C¥¿¥¤¥×¤ÈSE¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅ¸»¥×¥é¥°¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å2¤Ä¡£¥Þ¥¹¥¯2Ëç¡£ÄÞÀÚ¤ê¡£¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡£¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡£»õ¥Ö¥é¥·¡£»õ´Ö¥Ö¥é¥·¡£²½¾Ñ¿å¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¡£ÀöÂõÍÑÀöºÞ3ÂÞ¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¡¼¥È¡£Å½¤ë¥«¥¤¥í1Ëç¡£³ä¤êÈ¤3¥»¥Ã¥È¡£¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥¹¥×¡¼¥ó1¥»¥Ã¥È¡£ÀµÏª´Ý1ÆüÊ¬¡£¥Ð¥Õ¥¡¥ê¥ó2ÆüÊ¬¡£¾®ÂÞÆþ¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ±Õ2ËÜ¡£»î¶¡ÉÊ¤Î²½¾Ñ¥¯¥ê¡¼¥à1ÂÞ¡£å«ÁÏ¹Ñ1Ëç¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ2Ëç¡£¥Ø¥¢¥Ô¥ó1ËÜ¡£¸°ÉÕ¤¥ï¥¤¥ä¡¼1ËÜ¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Ä¾¶á¤ÎÎ¹¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÙÊª¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤Þ¤À¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÇÛ¤ëÍÑ¤Î¥Ð¥é¤Þ¤ÅÚ»º¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¤¤Ä¤â°áÎà¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀöÂõ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀöÂõ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ç¼êÀö¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀöºÞ¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥½¡¼¥×¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¼¼Æâ´³¤·¤Ç´¥¤«¤¹¤¿¤á¡¢°áÎà¤ÏYONEX¤Ê¤ÉÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¹¥¤ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤¯¤Æ·Ú¤¯¤Æ´¥¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×Âå¤ï¤ê¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·ÀöÂõ¤Î²ó¿ô¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÂõ¤ò¼êÀö¤¤¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÌÌÅÝ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤¬Â³¤¯ÆüÄø¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£°áÎà¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤À¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¸÷·Ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
½ÐÈ¯»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½ÐÈ¯»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢²¼¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊÃæ¤ËYONEX¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿¡Ë¡£¾å¤Ï¥¨¥¢¥ê¥º¥à¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎXShelter¡£·¤¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ð¥¦¥ó¥¹¥¦¥©¡¼¥¯¡Ä¡Ä²÷Å¬À¤Èµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£
ÅÏ¹ÒÀè¤Îµ¤²¹Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¼ÙËâ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥°¤Î²£¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼ýÇ¼¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î¸·¤·¤¤²ÙÊªÀ©¸Â¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¢µ»
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÎ¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î²ÙÊªÀ©¸Â¡×¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¥º¥¨¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¡¢LCC¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç³Æ¹ñ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ä¤Ï2025Ç¯¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼È¯¡Á¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÃåÊØ4480±ß¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢È¯¡Á¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÃåÊØ4640±ß¡£¥Á¥§¥³È¯¡Á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÃåÊØ5040±ß¡Ä¡Ä¤ÈLCC¤ò»È¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ê¤É½ôÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬LCC¤Ê¤é¤Ç¤Ï²ÙÊªÀ©¸Â¤À¡£Îã¤¨¤Ð¥¦¥£¥º¥¨¥¢¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢½Ä40¥»¥ó¥Á¡¢²£30¥»¥ó¥Á¡¢Éý20¥»¥ó¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤éÌµÎÁ¤Çµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÅë¾è¸ý¤Ë¤Ï·×Â¬ÍÑ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢²áµî¤ËÉ®¼Ô¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤ò·¸°÷¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¶õ¹Á¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡ÖPERFECT¡×¤È¸À¤ï¤ì°ì°Â¿´¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¤¥º¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢5Àé±ß¤Û¤É¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£²ÙÊª¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¹Ò¶õ·ô¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÎÁ¶â¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤â¤·¤â¤Î¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢ºÇ¸å¤ËÎ¢µ»¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÎ¢µ»¤Ï¡Ö½Å¤ÍÃåºîÀï¡×¡£·×Â¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÎà¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÎ¢µ»¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¼Î¤Æ¤ëºîÀï¡×¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÎà¤Ï5Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢·ê¤Î³«¤¤¤¿Éþ¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤ÄÇã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÖÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¤·¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°áÎà¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Ë¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉþÁõ¤ÇÎ¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤â·ÚÎÌ²½¤Ç¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¼«¿È¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ã¤Æµ¡Æâ²ÙÊª¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤â´°Á´¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Êº´Æ£ Âçµ± ¡§ ÆùÂÎÇÉ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¦¡¼¥Ð¡¼ÇÛÃ£°÷¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë