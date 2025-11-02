日本ハムの水谷瞬外野手（２４）が１日、オフのテーマに“巨大化”を掲げた。食事量は増やさず、トレーニングをメインに体を鍛え上げ、スケールアップした肉体を目指す。今季は開幕直前に左脇腹を痛め出遅れ。８７試合の出場にとどまったが、自己最多の１２本塁打を放った。“進化の冬”を越え、着実に積み上げてきたものを一気に加速させる。

コーンロウに髪形を変えた水谷は、笑顔で汗をぬぐった。１時間を超える特守をやり切り、水でのどを潤す。秋季キャンプ２日目のメニューを終え、今キャンプのテーマを聞かれると「春のキャンプまで１３週間ぐらい。キャンプというより、この冬のテーマ。この冬は、久々に会った人から体でかくなったなと思われるようなトレーニングをしたい」と“巨大化”をテーマに掲げた。

原点回帰でもある。２０１８年ドラフト５位でソフトバンクに入団。プロ入り１、２年目に、体づくりのために必死で取り組んだトレーニング。年齢を重ね、昨オフはピラティスを取り入れるなど、バランスや体の使い方に主眼を置いた。しかし「もう一回、１年目、２年目ぐらいの感覚になって、ガンガン追い込む。去年は自分の体を知るっていうテーマで、そこで得た、いいものはあったので、そういうものを取り込みつつ、ガンガントレーニングをして、進化できるような冬にしたい」と覚悟を示した。

シーズンの中で感じたことだった。２３年オフの現役ドラフトで日本ハムへ。今季は試合数を１０試合減らしながら１２本塁打、４１打点として前年（９発３９打点）を上回った。「見て劣らないような成績は２年出せた。ここから１ランク２ランク上のレベルに行くには、僕の中でそこじゃないかなと考えていた。２年後３年後、もっと上のレベルに行くことを考えたとき、大事な一歩になる」。食事で体重を増やして筋肉を増やす方法ではなく、食生活は変えず純粋にトレーニングで、スケールアップを目指す。

キャンプ前には、パイナップルヘアを昨年の球宴以来というコーンロウに変更。「ちょっと気分転換」と笑った。年明けには３年連続でハワイ自主トレを敢行し、大きくした体を走って動ける体に仕上げていく予定。「でかくて動けるのがベストなアスリート」と語る水谷が、一回り大きくなった体で一流の域に踏み込む。（山口 泰史）