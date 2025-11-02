日本相撲協会発表 日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（３５）＝追手風＝の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。今後は追手風部屋付きの親方として後進を指導する。元担当の三須慶太記者は大相撲人生をねぎらった。

「簡単に『元気を与える』なんて言えませんよ」。

２４年元日に起きた能登半島地震。遠藤の故郷の石川・穴水町も大きな揺れに見舞われた中、数日後に一対一で少し話せる機会があった。私が連絡を取っていたご家族の状況も心配で、恐る恐る状況を聞いた。

ご家族は無事だったが、周囲の被害は大きかったという。深刻な表情を見ると、「何とか関取の相撲で元気を…」と声を掛けるのが精いっぱいだった。これに対する遠藤の返答が冒頭の言葉だ。今も慰問など、被災地に寄り添う活動を続けている。慎重に言葉を選ぶ姿に、真摯（しんし）な人柄を改めて感じた。

新入幕の１３年秋場所前、同郷で、日大の大先輩である５４代横綱・輪島大士さんと対談した。「験担ぎを大切にするから、いつも白鵬が座るところへ」と店も遠藤が座る位置も輪島さんが指定。かわいがっていた白鵬に及ぶ扱いには、新星に対する期待の大きさがうかがえた。

当時、学生出身の横綱は輪島さんのみ。「記録は破られるためにある。同じ石川県の人に破ってもらうのが夢」と声を掛けられた遠藤の初々しい笑顔を思い出す。夢には届かなかったが、度重なるけがにも一切の言い訳をせず、真摯に土俵へ立ち続けた姿勢は多くの人に元気を与えたに違いない。（１０〜１５年、２１〜２４年大相撲担当・三須 慶太）