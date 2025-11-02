◆第４２回ブリーダーズＣスプリント・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート１２００メートル）

日本から参戦したアメリカンステージ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は敗れた。これまで日本馬７頭が出走し、２１年マテラスカイの５着が最高成績だった本場の電撃戦。坂井瑠星騎手を背に臨み、海外の強豪馬相手に４着と健闘した。

スタートよく道中はインの３番手を追走。勝った米国のベントルナートを射程圏に入れ直線を迎えたが、とらえることはできず最後は力尽きた。

異色の道を歩んでの挑戦だった。２歳時にダート（２歳１勝クラス）と芝（中京２歳Ｓ）の６ハロン戦で連勝すると、３歳３月の時点で古馬の一線級が集うドバイのマハブアルシマール・Ｇ３に参戦。前年のドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１を制したタズの２着と健闘した。

その後のドバイ・ゴールデンシャヒーン６着後は骨折が判明したが、今回は復帰戦の藤森Ｓ（２着）を叩いての一戦だった。「経験値は間違いなくあると思います。ＢＣとかケンタッキーダービーは調教中もファン（に見られること）がすごいんだけど、ドバイでフォーエバーヤングと一緒にリードポニーとかにも慣らしていますから」と矢作調教師。万全の態勢で挑んだ大一番だった。

適性を見込んだ挑戦でもあった。現地の一流種牡馬を父に迎えた米国産馬。「前に行くスピードがあるうえ、そのまま押し切るというのがアメリカの競馬。それはアメリカンステージに合っていると思います」とスピードの持続力に期待をかけたが、最良の結果を出すことはできなかった。

しかし、まだ将来性に満ちあふれた３歳馬。この敗戦を糧にスピードをさらに磨き、国内外で新たなステージへチャレンジする。

矢作芳人調教師（アメリカンステージ＝４着）「この世界一速い馬たち相手に、頑張ったと思います。まだ３歳なんで。フォーエバーヤングより落ち着いている位、メンタルがすごいですね。勝つために来ているので（４着は）快挙ではないですが、いいレースだったと思います」