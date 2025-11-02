グラビアアイドルの新田妃奈（25）が1日、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。

デコルテがあらわになった白の衣装にカチューシャをつけ、ステッキを持った「ようせいさん」ショットを公開。さらに、「今年はウサギちゃん」とし、ピンクのウサギ風衣装をアップした。

また、別の投稿では2ndDVD「えちえちプリンセス」のカットを一部紹介。「ジャージ姿の先生も楽しみにしててね」「令和1え○い生徒」などと記し、胸やおなか部分が大胆に露出された水着を着用した教師や、ロッカー前の生徒ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎるしセクシー過ぎるよ」「萌え萌え」「ビューティフル」「綺麗な形」「すらりとした美脚が綺麗」「セクシーだなぁ」「たまらん」「すっご」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。特技は暗算。血液型A。