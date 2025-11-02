BCスプリント・ベントルナートとI.オルティスJr.騎手／ (右から2番目)アメリカンステージと坂井瑠星騎手

　現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）は、I.オルティスJr.騎乗、ベントルナート（牡4・J.ダンジェロ）が、逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:08.20（良）。

　2着にイマジネーション（牡4・B.バファート）、3着にドクターヴェンクマン（せん5・M.グラット）が入った。

　日本から参戦した坂井瑠星騎乗のアメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）は4着敗退となっている。

BCスプリント・アメリカンステージと坂井瑠星騎手

　坂井瑠星騎乗のアメリカンステージが4着に粘り込んだ。スタートから好ダッシュを決めて3番手を追走。好位で手応えよく立ち回り、直線でもしぶとく粘り込んでの好走。勝ち負けには絡めなかったものの、最後までしぶといところは見せていた。勝利したのは昨年の2着馬ベントルナート。

【全着順】
1着　ベントルナート
2着　イマジネーション
3着　ドクターヴェンクマン
4着　アメリカンステージ・日
5着　コピオン
6着　ラブシックブルース
7着　ストレートノーチェイサー
8着　ビッグシティライツ
9着　ナカトミ
10着　マリキン
11着　ホワッチャトーキンアバウト
12着　バニシング
13着　パトリオットスピリット
14着　マッドハウス
出走取消　ヴァリアントフォース