現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）は、I.オルティスJr.騎乗、ベントルナート（牡4・J.ダンジェロ）が、逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:08.20（良）。

2着にイマジネーション（牡4・B.バファート）、3着にドクターヴェンクマン（せん5・M.グラット）が入った。

日本から参戦した坂井瑠星騎乗のアメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）は4着敗退となっている。

BCスプリント・アメリカンステージと坂井瑠星騎手

坂井瑠星騎乗のアメリカンステージが4着に粘り込んだ。スタートから好ダッシュを決めて3番手を追走。好位で手応えよく立ち回り、直線でもしぶとく粘り込んでの好走。勝ち負けには絡めなかったものの、最後までしぶといところは見せていた。勝利したのは昨年の2着馬ベントルナート。

【全着順】

1着 ベントルナート

2着 イマジネーション

3着 ドクターヴェンクマン

4着 アメリカンステージ・日

5着 コピオン

6着 ラブシックブルース

7着 ストレートノーチェイサー

8着 ビッグシティライツ

9着 ナカトミ

10着 マリキン

11着 ホワッチャトーキンアバウト

12着 バニシング

13着 パトリオットスピリット

14着 マッドハウス

出走取消 ヴァリアントフォース