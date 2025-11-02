【BCスプリント】アメリカンステージは4番手入線…米ベントルナートがV
現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）は、I.オルティスJr.騎乗、ベントルナート（牡4・J.ダンジェロ）が、逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:08.20（良）。
2着にイマジネーション（牡4・B.バファート）、3着にドクターヴェンクマン（せん5・M.グラット）が入った。
日本から参戦した坂井瑠星騎乗のアメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）は4着敗退となっている。
坂井瑠星騎乗のアメリカンステージが4着に粘り込んだ。スタートから好ダッシュを決めて3番手を追走。好位で手応えよく立ち回り、直線でもしぶとく粘り込んでの好走。勝ち負けには絡めなかったものの、最後までしぶといところは見せていた。勝利したのは昨年の2着馬ベントルナート。
【全着順】
1着 ベントルナート
2着 イマジネーション
3着 ドクターヴェンクマン
4着 アメリカンステージ・日
5着 コピオン
6着 ラブシックブルース
7着 ストレートノーチェイサー
8着 ビッグシティライツ
9着 ナカトミ
10着 マリキン
11着 ホワッチャトーキンアバウト
12着 バニシング
13着 パトリオットスピリット
14着 マッドハウス
出走取消 ヴァリアントフォース