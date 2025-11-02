タレントの大久保佳代子（54歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「深夜の金欲 乙女の会」（テレビ東京系）に出演。お金は「正直、貯まっています」と語った。



“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティに、大久保佳代子、納言の薄幸、渋谷が出演。「お金、どうしてる？」との質問に答えていく。



大久保は「正直、貯まっています」と答え、「でもこれは、私、この先1人の可能性も高いじゃない？ そうしたときに、自分である程度、老人ホームというか、施設も探さなきゃいけないだろうし。減らしたくないのよ。いま、貯めたやつを」と、蓄えたお金を一銭たりとも減らしたくない超慎重派だと語った。