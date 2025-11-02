【板野友美×Rosy luce】20周年を彩る初のジュエリーコレクション♡

板野友美の芸能活動20周年を記念し、彼女が手がけるライフスタイルブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」から、待望のジュエリーラインが登場です。11月5日(水)19:00より発売される【Rosy luce Jewelry 1st Collection】は、「人と比べずに、あなたらしく咲いてほしい」という想いを込めた全8アイテム。毎日にそっと自信と輝きを添えてくれるジュエリーが勢ぞろい。

“あなたらしく咲く”をテーマにした特別な輝き



Crush Heart Necklace/Tiny Rosy Heart Necklace

今回のコレクションは、身につける人の個性や心を引き出すようにデザインされたジュエリーライン。

素材はすべてSilver925にK18メッキを施し、ニッケルや鉛などアレルギーの原因になりやすい成分を一切不使用。肌にやさしく長く愛用できる品質です。

ハートモチーフが印象的な「Crush Heart Necklace」（税込26,400円）や、ぷっくりとした立体感が愛らしい「Tiny Rosy Heart Necklace」（税込18,700円）など。

甘さと上品さを兼ね備えたデザインがラインナップ。どんな日も“自分を好きでいられるように”と願いが込められたジュエリーです。

【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売

デイリーにも特別な日にも寄り添う8アイテム



「Heart Stone Ring」（税込22,000円）は光の角度で表情を変えるストーンが魅力。

「Pearl Rose Plate Necklace」（税込24,200円）はローズの花言葉“愛・美しさ・優しさ”を象徴し、クラシカルな存在感を放ちます。

イヤーカフ「Pearl Stone Ear Caff」（税込19,800円）はレイヤードスタイルにもおすすめ。

すべてのアイテムが、シンプルながら“自分らしい華やかさ”を演出してくれるデザインです。

11月21日（金）から24日（月・祝）には、明治神宮前で開催されるPOPUP SHOP「Rosy Sugar Bar」で試着や購入も可能です♡

20周年限定“TOMくん”iPhoneケースも登場♪



板野友美が描き下ろしたオリジナルキャラクター“TOMくん”がデザインされた、20周年限定iPhoneケースも発売。

各5,610円（税込）で、iPhone13～17シリーズまで幅広く対応。

発売と同日の11月5日(水)19:00より予約販売がスタートし、12月中旬より順次お届け予定です。

また、POPUPではトレンドのツイードやニットなど、冬をロマンティックに彩る「Rosy Sugar Collection」も展開。大人可愛い空間で、Rosy luceの世界観を堪能してみてはいかがでしょうか。

“自分らしく輝く”一歩をくれるRosy luceのジュエリー



板野友美20周年を祝して誕生した「Rosy luce Jewelry 1st Collection」は、ただ身につけるだけでなく、自分を大切にする気持ちを思い出させてくれる特別なジュエリー。

ひとつひとつに込められた想いと丁寧なつくりが、あなたの日常に優しく寄り添います。Rosy luceのPOPUP SHOP「Rosy Sugar Bar」は11月21日～24日開催。ぜひチェックしてみて♡