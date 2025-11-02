◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本7―61南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン）

世界ランキング13位の日本は、同1位でW杯2連覇中の南アフリカに7―61（前半0―26）で敗れた。2015年W杯イングランド大会で日本が南アフリカから歴史的な大金星を挙げた「ブライトンの奇跡」から10年。その“再現”を果たすことはできず、実力差を見せつけられた。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）は「南アフリカが強すぎた。歯が立たなかった。空中戦で負けてラインアウトも取れず、モールも通用しなかった。ボールを持ってもターンオーバーされてしまった」と完敗を認めるしかなかった。

「南アフリカと日本の差が明らかになった。現状、自分たちの力が世界ランキングのどこにいるか分かった。世界一のチームとどう戦っていくか、これから模索していきたい」。今回の欧州遠征では8日に世界ランキング3位のアイルランドと、15日（日本時間16日）に同12位のウェールズと、22日に同11位のジョージアとそれぞれ対戦を控えており、次戦以降への糧とした。

この日出場した23人の中で南アフリカとの対戦経験があるのは、2015年W杯にも出場していたNo・8リーチ・マイケル（37＝BL東京）のみ。その他22人にとっては、世界一のチームと相対する初めての機会だった。「こういう経験は若手には避けたいけど同時に必要でもある。南アフリカとの差をしっかり自覚することが大事。大きな反省点もあるけど貴重な教訓になった」と指揮官。2027年W杯へ向けた成長の糧とし、大敗も前向きに受け止めた。