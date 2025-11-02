◆親善試合 日本航空石川１１―２聖隷クリストファー （７回コールド、１日・湖西球場）

聖隷クリストファーが１日、湖西球場で行われた「湖西ベースボールフェスタ」に今夏の甲子園出場校として招待された。今年のセンバツ出場校である日本航空石川と対戦。２―１１で７回コールド負けした。先発した小金沢玲雄（２年）は５回４失点も、エース高部陸に次ぐ“２番手”候補として存在感を示した。

初回に１点を失ったが、２回から３イニングは打たせて取る投球で、無安打。今秋の北信越大会８強の強力打線相手に力投した。秋は高部が全７試合を投げ抜き、チームは東海大会４強も課題は２番手投手。６番打者として、外野を守った小金沢が、投手としても戦力となれば大きい。スタミナ不足から５回に３失点も、「野手も両立していく中で、高部なしでも勝てるチームづくりのためレベルアップしていきます」と意気込んだ。

２試合目の輪島戦では、主将の岸本悠佑（２年）が先発し、５回１失点。この日は２試合で５投手が登板しており、来春に向け、県王者が投手陣の底上げを図る。（伊藤 明日香）