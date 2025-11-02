Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ荒野拓馬（３２）が９年前の再現を果たし、負けられない戦いをものにする。札幌は２日、アウェー・千葉戦に臨む。会場のフクダ電子アリーナで前回リーグ戦を戦った２０１６年１１月、終了間際にゴールを挙げて２―１で制し、Ｊ２優勝へとつなげた戦いに荒野はフル出場している。引き分け以下でＪ１復帰の可能性が消える崖っぷちの状況からはい上がるべく、最前線の位置で攻守両面を活性化させていく。

思い出の地で、Ｊ１昇格への火は消さない。負ければ完全に道がついえる戦いに向け、１日は大雨の中、荒野は先頭に立って、宮の沢の練習場を駆けた。「まず勝つことだけ」。奇跡を信じ、９年ぶりにフクアリのピッチに立つ。

札幌が千葉の本拠地でリーグ戦を戦うのは２０１６年以来。Ｊ２優勝をたぐり寄せたその戦いに出場していたのは、現チームでは荒野とＭＦ宮沢しかいない。「僕がセカンドボールを拾い損ねて。相手がロングシュートを打って外したボールからつながって、ゴールが入ったので。僕がしっかり拾えてたら、あの勝利はなかった」。今は笑って振り返るも、勝たなければいけない状況は全く同じ。重みは荒野も分かっている。

２日の一戦では１トップに入ることが濃厚。「僕の良さはどこでもできること」。言葉通り、万能さを発揮するための役割は頭に入っている。「前に入ったら周りとのコンビネーションだったり、ボールの動きや相手のプレッシャーの矢印を見ながら、その逆をついていく。エゴを出すより、どんどん裏に走って、自分がマークを引きつけたり、周りの選手を生かしていきたい」。途中出場した直近２戦、荒野が流れを変えたのは確かだった。今回は開始から躍動感を与えていく。

心待ちにしていた対決もある。下部組織からの同期で親しい、千葉ＭＦ前貴之（３２）のメンバー入りが予想される。「Ｊ１の舞台で一緒にやれたら最高でしたけど、楽しみですね。マッチアップしたらがっつりつぶします」と気持ちを高ぶらせた。友も封じ込め、勝利をつかみ、望みがつながる報を待つ。（砂田 秀人）

◆２０１６年のアウェー・千葉戦 残り２戦の１１月１２日に対戦。首位札幌は、残り２試合で勝ち点４以上を取らないと、自動昇格圏の２位以内から落ちる可能性があった。前半３１分に先制されるも、後半２６分、ＦＷ都倉賢のゴールで追い付く。その後両チーム無得点で進み、アディショナルタイム５分、ＤＦ河合竜二のロングパスに、途中出場のＦＷ内村圭宏が右足を振り抜いてゴール。２分後に試合終了の劇的弾で２―１で勝利し、５年ぶりのＪ１昇格へつなげた。同戦はファンの間で“フクアリの奇跡”と呼ばれ、歴史の１ページに刻まれている。