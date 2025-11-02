日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（３５）＝追手風＝の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。今後は追手風部屋付きの親方として後進を指導する。遠藤の父・吉樹さんは膝のケガなどと闘いながら、約１２年間の現役生活を回想した。

遠藤から吉樹さんに引退の連絡があったのは、１０月２７日の番付発表前だったという。最近は両膝の手術を受けて２場所連続全休。九州場所は１３年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東幕下３枚目に転落していた。「両膝を手術した時から、何となくそんな気はしていました。体も小さい中でよく頑張ってきた。体もボロボロでしょう。本当にお疲れさまでしたと言いたいです」とねぎらった。

日大４年でアマチュア横綱に輝き、１３年春場所にデビュー。まげが結えるようになる前のスピード出世で、初土俵から所要３場所で新入幕を果たすと、端正な顔立ちと正攻法な相撲で脚光を浴びた。「お相撲さんとして見る息子は、テレビの中で相撲を取っていて不思議な感じでした」と吉樹さん。テレビＣＭにも起用され、不祥事で低迷していた大相撲人気の回復に大きく貢献した。父は「本当にいろいろな人に応援してもらって感謝しかありません」と頭を下げた。

◆遠藤 聖大（えんどう・しょうた）本名・遠藤聖大。１９９０年１０月１９日、石川・穴水町生まれ。３５歳。金沢学院東高（現金沢学院大付高）から日大に進み、４年時にアマチュア横綱。１３年春場所に幕下１０枚目格付け出しで初土俵。同年秋場所で新入幕。１８年夏場所新小結。最高位は小結。金星７個、殊勲賞１回、敢闘賞１回、技能賞４回。得意は突き、押し、左四つ、寄り。通算は５２７勝４９４敗。１８４センチ、１４４キロ。