◆りそなＢ２リーグ第６節 静岡８８―７５鹿児島（１日・香陵アリーナ）

ベルテックス静岡が鹿児島との第１戦を８８―７５で勝利し、連敗を７で止めた。今季初スタメンとなったＳＦ増田啓介（２７）が今季自身最多１５得点をマークする活躍などで、チームは今季最多８８点をマーク。熊本が敗れ、西地区最下位を脱出した。第２戦は２日、午後４時５分から香陵アリーナで行われる。

アリーナのボルテージは最高潮だった。ベルテックス静岡の勝利の瞬間、選手とブースターが一体となった。連敗を７で止めて今季２勝目をマーク。今季初スタメンで今季最多１５得点と活躍したＳＦ増田は、「連敗中だったので、まずは、１勝取れることを考えていた」と喜んだ。

昨季はプレーオフを含めて全６３試合にスタメン出場したが、８月の練習中に右足第２趾（し）末節骨基部を骨折。全治８週間と診断され、開幕はベンチを外れた。「とにかく、きょうはディフェンスを意識しての強度を考えた」。プレー時間の制限も外れ、今季最長となる２７分１１秒の出場で、勝利を分かち合った。

ベテランのＳＧ橋本尚明（３３）も、緊急事態を救った。ＰＧ陣のクリス・エブ・ンドウ（３１）が４ファウルでベンチに下がり、鍋田隆征（２４）が足をつるアクシデント。そんな中、第３クオーター途中に司令塔の位置に入って流れを変えた。８点ビハインドから１４連続得点を呼び込む活躍に「チームの助けになって良かった。この１勝はかなりでかい」と、うなずいた。

開幕１０戦でようやく２勝目。「言っても１勝しただけ。連勝して取り返していきたい」と増田。泥沼から脱出したベルテが巻き返しを図る。（塩沢 武士）