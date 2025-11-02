ソシエダvsビルバオ 試合記録
【ラ・リーガ第11節】(アノエタ)
ソシエダ 3-2(前半1-1)ビルバオ
<得点者>
[ソ]ブライス・メンデス(38分)、ゴンサロ・ゲデス(47分)、ジョン・ゴロチャテギ(90分+2)
[ビ]ゴルカ・グルセタ(42分)、ロベルト・ナバーロ(79分)
<警告>
[ソ]ジョン・ゴロチャテギ(77分)、ジョン・アランブル(90分+9)
[ビ]イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ(65分)、ユーリ・ベルチチェ(90分+6)、オイアン・サンセト(90分+9)
観衆:37,685人
└久保建英がバスクダービーで戦線復帰!! 初アシストは幻も…ソシエダ90+2分劇的弾で今季初連勝
