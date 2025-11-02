久保建英がバスクダービーで戦線復帰!! 初アシストは幻も…ソシエダ90+2分劇的弾で今季初連勝
[11.1 ラ・リーガ第11節 ソシエダ 3-2 アスレティック・ビルバオ]
ラ・リーガは1日、第11節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがアスレティック・ビルバオに3-2で勝利した。久保は2-1で迎えた後半18分から途中出場し、公式戦4試合ぶりに実戦復帰。同21分の今季初アシストはオフサイドで幻となったが、チームは同アディショナルタイム2分の劇的決勝ゴールで今季のラ・リーガ初連勝を飾った。
バスク地方を代表する名門同士のバスクダービー。左足首の痛みが再発して日本代表活動後の公式戦3試合を欠場していた久保は4試合ぶりにベンチ入りし、過去2ゴール1アシストと結果を残してきたダービーマッチに臨んだ。ソシエダは前節セビージャ戦(◯2-1)で今季2勝目を挙げ、直近のコパ・デル・レイ初戦でもネグレイラを3-0で破って勢いに乗る中でホームにライバルを迎えた。
白熱の一戦は前半38分に動いた。先手を取ったのはソシエダ。19歳のDFジョン・マルティンがCBの中央から豪快なヘディングで跳ね返し、これが攻撃の起点になると、FWアンデル・バレネチェアが左サイドを駆け上がり、ゴール前にクロスを送る。これに抜け出したMFブライス・メンデスのシュートは一度はGKウナイ・シモンに阻まれたが、跳ね返りをB・メンデスが決めた。
ところがソシエダは得点直前に接触のないところで右足ハムストリングを痛め、治療を受けていたバレネチェアが再びプレーを中止し、MFアルセン・ザハリャンと交代。無理を押してのアシストを置き土産にピッチを離れた。すると前半42分、ソシエダは中盤でFKのクイックリスタートを許し、DFアンドニ・ゴロサベルにボックス内を侵入されると、MFゴルカ・グルセタに決められ、同点に追いつかれた。
それでもソシエダは後半開始直後の2分、ショートカウンターから左に開いたFWミケル・オヤルサバルがゴール前にクロスを送ると、右サイドで久保に代わっての出場が続いていたMFゴンサロ・ゲデスが反応。華麗なトラップでDFエメリク・ラポルトを抜き去って左足で流し込み、2-1とした。
そうして迎えた後半18分、ソシエダはゲデスとB・メンデスに代わって久保とMFパブロ・マリンを投入。久保は右ウイングに入り、4試合ぶりの実戦復帰となった。すると同20分、久保は最初のドリブル突破でMFイニゴ・ルイス・デ・ガラレタを抜き去り、ファウルを誘発。さっそくイエローカードを出させ、状態の良さをアピールした。
そして後半21分、さらに久保が魅せた。MFジョン・ゴロチャテギからのパスを右サイドで受け、ドリブルでカットインして左に預けると、受けたMFカルロス・ソレールがミドルシュート。これがU・シモンの手を弾いてボックス内にこぼれると、久保がすかさず拾って最後はゴール前にプレゼントパスを送り、ザハリャンが押し込んだ。
久保は投入からわずか3分間での大仕事。ところが、そこでVARに介入される。ゴロチャテギからのパスを受けた久保がオフサイドラインから半歩出ていたとして、ゴールは認められず。久保の今季初アシストは幻となった。
すると後半34分、ソシエダは敵陣からのFKで右サイドを攻め込まれ、DFユーリ・ベルチチェとDFダニエル・ビビアンに立て続けにヘディングを許すと、守備陣も懸命に弾き返そうと試みたが、最後は古巣対戦のMFロベルト・ナバーロにボレーで叩き込まれ、2-2の同点とされた。
ところが最後は後半アディショナルタイム2分、ソシエダが劇的なゴールを奪った。MFセルヒオ・ゴメスからの左CKは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったゴロチャテギがボレーで狙うと、これはうまくミートせずに左に流れたが、うまく拾ったオヤルサバルが折り返しのクロス。これに反応したゴロチャテギが豪快なボレーシュートで突き刺した。
ゴロチャテギはこれがラ・リーガ初ゴール。アーセナルに移籍したMFマルティン・スビメンディの跡を継ぎ、今季から主力を担う背番号4の劇的な一発により、ソシエダが白熱のダービーマッチを制した。
