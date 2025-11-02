『三国通覧図説』を出したことを御公儀に咎められ、耕書堂と同じく「身上半減」の処分を受けた須原屋（里見浩太朗）のもとを、蔦屋重三郎（横浜流星）が訪れるシーンで幕を開けたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第41回「歌麿筆美人大首絵」。

心なしか弱気になっているご意見番・須原屋に、「目にもの見せてやりましょう。身上半減なんてしたって無駄だ。俺たちゃそんなことでへこたれねえ。何度でもよみがえるって」と息巻く蔦重が、相変わらず心配だ。以前も書いたように（『べらぼう』蔦重と松平定信の“勝利”はどこにあるのか？ “悲劇”を生んだ両者の読み違い）、近頃の彼からは、どうもかつてのような「冴え」が感じられないのだ。

「江戸の町を盛り上げたい」――その意気込みは買うけれど、恋川春町（岡山天音）の件もあるのだろう、もちろん自身の「身上半減」の恨みも大いにあるのだろう、「ふんどしのかみ」こと松平“越中守”定信（井上祐貴）をあまりにも意識し過ぎて、本末転倒というか、視野狭窄に陥っているように見受けられるのだ。そんなことでは、持ち前の「穿ち」の精神も、発揮できないではないか。

かつてはのんきに、定信と直接会って「腹割って話せば、分かり合える」と踏んでいた蔦重だが、思いがけず白洲で直接対面することになった2人やりとりは、かなり悲惨なものだった（第39回「白河の清きに住みかね身上半減」）。一介の町人にとっては、雲の上の存在である将軍補佐を前にして、ここぞとばかりに詭弁を弄しながら、果ては相手を愚弄するような言葉を飄々と投げ掛ける蔦重。

身柄を拘束・禁固されたのち、同じ白洲の上で「身上半減」の刑罰を言い渡されてもなお、「真に世のためとは何か……」と戯言を重ねる蔦重の姿を見かねた妻・てい（橋本愛）に、「己の考えばかり……」と泣きながら打擲される始末である。以降、周囲の人々が彼を見るまなざしは、どこか冷やかだ。

もちろん、そこで意気消沈したままの蔦重ではない。書物問屋の株を購入し、耕書堂で書物を取り扱うと同時に、自身の出版物を全国へと流通させる道を模索。戯作が難しいのならば、次は錦絵だ。これまでとはひと味違う美人画のそろいものを出そうと、きよ（藤間爽子）の件以来、関係の悪化していた歌麿（染谷将太）を口説き落とし、『婦人相学十躰』の出板を画策。そこに、錦絵では通常用いられない雲母を使った「雲母摺（きらずり）」を施し、その売り出し方に関しても、当時江戸で流行り始めていた「人相見」を絡めるなど、持ち前の発想力のほうは、徐々に「冴え」が戻ってきたようだ。

そんな蔦重の様子を見ながら「相変わらず商売がうめえなあ」と改めて「感心」しつつ、我がことながらも、そこまでの「関心」は無さそうな、歌麿の様子も気掛かりだ。再び蔦重の仕事を受けることにはしたものの、歌麿の中では、依然として整理のつかない感情があるのだ。「お前を日本一の絵師にしてやる」という蔦重の言葉も、かつてのようには響かない。共に同じ「夢」を見ることは、とても美しいことだけれど、同じ「夢」を共に見続けることは、ひどく難しいことでもあるのだ。それぞれに異なる事情があり、立場というものがある。とりわけ、歌麿の場合は、蔦重に対する秘めたる思いも、そこにはあるようだ。

しかし、そこで改めて思うのは、この蔦重という人間の魅力は、果たしてどこにあったのか、ということだった。これと見込んだ人に対しては、自らの「夢」を大いに語り、巻き込んでゆくような人物。かつての瀬川／瀬以（小芝風花）とのやりとりを思い出すまでもなく、荒唐無稽な「夢」を明るく無邪気に話す彼の姿は、確かに魅力的だった。

実際、吉原から日本橋へと進出し、その「夢」のひとつを実現させた彼の行動力も素晴らしかった。けれども、そこで思うのだ。晴れて日本橋・耕書堂の主人となって以降、彼のまわりに多くの人々が集まってきたのは、彼が描き出す「夢」が魅力的だったからなのだろうか。無論、それも少なからずあるだろう。しかし、それ以上に大事なのは、彼の「人を巻き込み動かす力」だったのではないか。それが近頃、どうも裏目に出ているというか、ていの言う通り、どこか独り善がりに陥って、人を動かすどころか周囲の人々から冷やかに見られている始末である。もはや、無邪気な若者とは言えない年齢となった彼が、再び輝くことはあるのだろうか。

第40回「尽きせぬは欲の泉」の中に、蔦重とていの、こんな何気ないやり取りがあった。歌麿の描いた下絵を眺めながら、どうにかしてこれを錦絵として世に出したいと考える蔦重に、「歌さん、やってくださるでしょうか？」と問い掛けるてい。それに対して蔦重は、「まぁ、案思だな。こういうときは案思しかねえんだよ」「あれやこれやを吹き飛ばしちまうぐらいやりてえって思うような」と返すのだった。そう、「案思（あんじ）」である。

本作においては、第19回「鱗の置き土産」で初めて登場した、この「案思」という耳慣れない言葉。厳密には「作の構想のこと」を指すようだが、蔦重の場合はそれだけではなく、「どうにかして、自分が書きたいと思わせる」――すなわち「人を巻き込み動かす」魔法の「お題」としての意味合いを持っているようだ。当時は反目していた鶴屋（風間俊介）お抱えの戯作者であり絵師であった春町をなびかせるため、蔦重は近しい者たちを集め相談し、春町が書きたいと思うような「案思」を考えた。

さらには、一度は筆を折った春町に、再び筆を取らせるためには、どんな「案思」を投げるべきなのか。それを周囲の人々と喧々諤々相談するという回もあった（第22回「小生、酒上不埒にて」）。そう、「夢」というほど大仰なものではないけれど、自ら「お題」を設定し、それぞれの思いつきを自由に開陳し合うような「場所」を作ること。それこそが、耕書堂の主人たる蔦重の誰よりも長けたところであり、何よりの魅力ではなかったのか。今の蔦重には、それが足りないのだ。依然として人々が「感心」するような独自の発想力はあっても、誰もが思わず「関心」を持ち、自らも参加したくなってしまうような「案思」――人々を巻き込み動かしてしまうような「お題」の設定が、今の蔦重にはできていないように思うのだ。

さて、気がつけば11月となり、もはや残り回数もわずかとなった本作だが、蔦重最後の大仕掛けと言えば、やはり謎多き絵師「東洲斎写楽」の売り出しになるのだろう。現時点で「写楽」のキャストは発表されていない。果たしてこれは、どういうことなのだろうか。

大いに夢を語り、あるいはその主義主張で人々を魅了してゆく主人公は、これまで数々見てきた。しかし、どうやら本作の主人公である蔦重は、それとは少し違うようなのだ。むしろ、そこをはき違えたゆえの現状ということなのかもしれない。そう、大いなる理想や信念――さらには夢があったとしても、人というものは、案外それだけでは動かないのだ。なかなかのリアリズムである。しかし、そうであるならば、どうすればいい？ 「こういうときは案思しかねえんだよ」。気がつけば最終局面に向けて、静かに走り出している『べらぼう』から、ますます目が離せない。（文＝麦倉正樹）