赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）が忍選抜試験に挑む！『仮面の忍者 赤影』第2話のあらすじ＆場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』の第2話が、11月2日にテレビ朝日で放送される。あらすじと場面写真が公開された。

■赤影と青影のバディ爆誕

第2話では、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）らが見守るなか、織田家の忍を選抜する試験が開始。赤影も参加することになるが、なんと、そこには青影（木村慧人）の姿も。

脱落者続出の超過酷な試験に挑む過程で、赤影と青影は徐々に心を通わせ、距離を縮めていく。

今後、“良きバディ”になることが予想できる、ふたりのコミカルな息ピッタリのやりとりは必見だ。

一方で、金目教があらたな一手を画策。ついに山本千尋が演じる難敵・闇姫の姿が美しくも妖しく映し出される。

■第2話あらすじ

織田信長（EXILE TAKAHIRO）の天下統一を阻止するべく暗躍する金目教（きんめきょう）の蟇法師（本山力）が操る怪獣・千年蟇（せんねんがま）を撃退した赤影（佐藤大樹）。信長は彼の実力を認め赤影もまた、信長の知られざる一面に触れる。

そんななか、織田家の忍を選抜する試験が始まり、赤影をはじめ大勢の若者が集結。そのなかには、かつて盗みを働き山賊に追われていた青影（木村慧人）の姿もあった。過酷な試験に次々と脱落者が出るなかで、赤影、青影は順調に試練を突破。お互いの実力を認め、仲を深めていく。

しかし試験終盤に、赤影、青影ら受験者たちにはあるトラップが仕掛けられていた。捕らわれた彼らに、信長の重臣の滝川一益（忍成修吾）は、まさかのひと言を告げる。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

11/02（日）24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修／EXILE TAKAHIRO 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

■【画像】『仮面の忍者 赤影』の場面写真