お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が1日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。MCの明石家さんま（70）にお勧めした株で儲けた金額を明かした。

今回のゲストはお笑いコンビ「EXIT」。2人に対して「提案」があるとして、お笑い芸人・岡野陽一、パンプキンポテトフライ・谷拓哉、大津の3人が登場した。

岡野たちが提案したのはABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）のMCとして活躍する兼近大樹の政界進出だった。政界に進出するために必要になるのが選挙資金として、大津は「その部分については、ちょっと僕が考えて来たんで」と株や投資で稼いで用意するとした。

すると、さんまは「今日も持ってきたか?」と尋ねた。大津は「今、熱い株ですよね」とポケットから1枚の紙を取り出した。さんまに「ここマジで凄いっす。ここがマジで」と伝えつつ渡した。

さんまに教えた株について「ここ半年で2100円が4200円になってるんで」と2倍になっていると明かした。また「まぁインフラ関係の会社なんすけど」とし「最近冠水が多いから。いろんな域が。っていう関係で、ここ今200％になってて」と説明した。

さらに「俺もここでだいぶ儲けさせてもらいました」と稼いだことを口に。これにはスタジオも色めき立った。しかし、「いくら儲けたん?」という質問に「6万です」と明かされ、スタジオは爆笑に包まれた。