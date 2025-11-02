◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース第2日（2025年11月1日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

7位から出た後藤未有（25＝大東建託）が8バーディー、1ボギーの自己最少に並ぶ65をマークし、通算11アンダーで単独首位に浮上した。福岡県出身で幼い頃から大のホークスファン。5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクも刺激に悲願のツアー初優勝に挑む。

ショットメーカーの後藤が本領を発揮した。1番で3メートルの好機をものにすると2番は30センチへぴたり。3番も2・5メートルにつけて3連続バーディー発進。4メートルを沈めた8番から再び3連続で伸ばした。

野球のバットと同じように両手の指10本で握るベースボールグリップで好ショットを連発。ツアー自己最少スコアで回り「ショットが良くてチャンスをたくさんつくることができた。そこがたくさんバーディーを取れた要因かな」と満足そうに頬を緩めた。

大会直前に寝違えて首痛を発症し、マッサージやハリ治療を受けて何とか間に合わせた。「最初は体を回すのも痛くて練習も控えていたけど、逆に無理に振ろうとせずいいリズムが出て（ショットが）安定した」。まさにケガの功名で単独首位に躍り出た。

福岡出身で地元球団ソフトバンクの大ファン。幼少期は自宅に近い北九州市民球場で城島健司、川崎宗則らに声援を送った。過去2度ホームゲームで始球式を務め、テレビ番組で共演した川瀬晃とは連絡を取る仲。5年ぶりの日本一に輝いた瞬間は就寝中で見逃したが、翌朝結果を確認し「めっちゃうれしかった」と笑顔を見せた。

パ・リーグ制覇と重なった9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でも初日、2日目とトップを走りながら最終日に逆転を許し、同時優勝を逃しただけに“今度こそ”の思いが強い。「今回は勝ちたい。一緒に福岡を盛り上げたい」。ミレニアム世代の25歳がホークスに続く栄冠を目指す。

◇後藤 未有（ごとう・みゆう）2000年（平12）9月29日生まれ、北九州市出身の25歳。宮里藍に憧れて4歳の時にゴルフを始める。男子プロの時松源蔵と同じく篠塚武久氏に指導を受けベースボールグリップでプレーする。21年プロテスト合格。1メートル57。