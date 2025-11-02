◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース第2日（2025年11月1日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

渋野が起死回生の4連続バーディーで決勝ラウンドに進んだ。前半インではパットに苦しみ、折り返した1番で短いバーディーパットを外した瞬間は「顔が地面に埋まるんじゃないか（という）くらいきつかった」。それでも5番から4ホール続けて3〜5メートルのパットを沈めて予選通過圏内に滑り込んだ。

渋野にとって国内4連戦の最終戦。米ツアーの来季シードが懸かるアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（11月、フロリダ州）へも手応えを得て「フロリダの試合につながるし、明日にもつながる」と胸を張った。

大会前、週末には久々にスカートを着用してプレーする意向を宣言していた。そのことを聞かれると「今日スカートにしようと思ったけど朝、風が吹いとると言われてズボンにした。明日見てください」と代名詞のスマイルを見せていた。

≪佐久間 逆転Vへ1差≫メルセデスランク1位の佐久間が66で回り、1打差の2位に浮上した。2週連続優勝のチャンスをたぐり寄せ「4つ（アンダー）を目標にしていた。そこをクリアして2桁アンダーに乗せたことは大きい」と達成感をにじませた。今季5勝目を手にすればメルセデスランク2位・神谷との差を広げ初の年間女王へ前進する。「できることなら1試合でも早く決めたい」と逆転優勝へ意気込んだ。