◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第3戦スケートカナダ第1日（2025年10月31日 サスカトゥーン）

女子ショートプログラム（SP）は昨季世界選手権銅メダルの千葉百音（20＝木下グループ）が72・29点で首位に立った。今季のGP初陣をノーミスで乗り切り、幸先の良いスタートを切った。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）はトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）の転倒が響いて66・55点で4位発進となった。

昨季世界3位の千葉が、さすがの安定感を見せた。フリップ―トーループの2連続3回転などジャンプを全て決め、ステップ、スピンは最高のレベル4でそろえた。今季ベストの73・11点には届かなかったが、堂々の首位発進となった。

来年2月のミラノ・コルティナ五輪出場へ、本格的なシーズンが始まった。「演技が終わった今でも緊張が残っている」と直後は振り返り、「ジャンプはベストではなかったが、うまく演じることはできた。努力の方向性が正しいことをしっかり確認できた」と納得した様子だった。

SPのテーマは「ティーンの若々しさ」から「がらっと大人っぽく」。ピンク色だった衣装を鮮やかな紫色に一新し、20歳になって初めてのGPに臨んだ。昨季に続いて、ディスコの女王と呼ばれた米女性歌手、故ドナ・サマーのヒット曲「ラストダンス」で滑るSP。昨季の世界選手権では会場のボストンの観客の心をつかむ演技で2位で折り返した経験もある。「自分の演技でリンクを劇場に」と演目の世界観、空気感を洗練。円熟味さえ感じさせる安定の滑りだった。

第1戦で中井ら日本勢が女子の表彰台を独占し、激化する五輪代表争いに「焦りを感じた」こともあったという。だが、試合が始まった今は自らに集中できている。2位レビトと0・49点の小差で、4位につけた中井は大技のトリプルアクセルを持つ。「ほぼフリー勝負」。昨季はファイナルを含めGP3戦とも銀メダル。初の頂点へ、気負いはない。

≪3A転倒響いた17歳中井は4位≫注目の17歳中井が出遅れた。大技トリプルアクセルで転倒し、続くルッツ―トーループの連続3回転もやや回転不足だった。第1戦フランス大会で前世界女王の坂本花織らを抑えて鮮烈なGPデビュー戦優勝を果たし、一躍五輪の主役候補に浮上した。ファイナル進出が決まる3位との差はわずか1.56点。「フリーはアクセルも集中するが、他のジャンプも着氷できるようにしたい」と気合を入れ直した。