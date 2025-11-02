¡ÚÂç³ØÌîµå¡Ûµþ»ºÂç¤¬£±£±Ç¯¤Ö¤ê¿ÀµÜ¤ØÁ°¿Ê¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ï³¤ì¤ÎÅÄÂ¼¹äÊ¿¤¬¡Ö¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Î£¶²ó£±¼ºÅÀ
¢¡Âè£²£³²óÂçºå»ÔÄ¹ÇÕÁèÃ¥´ØÀ¾ÃÏ¶èÂç³ØÁª¼ê¸¢¡¡¢¦£±²óÀï¡¡µþ»ºÂç£³¡½£±Î©Ì¿Âç
¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê£±£´¡Á£±£¹Æü¡Ë½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢µþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¡Ë¤¬Î©Ì¿Âç¡Ê´ØÀ¾³ØÀ¸¡Ë¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ÎÅÄÂ¼¹äÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÊóÆÁ³Ø±à¡á¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¡¢£²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡Ê¶áµ¦³ØÀ¸¡Ë¤ÏÂç»ºÂç¡Êºå¿ÀÂç³Ø¡Ë¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£ÇÔ¤ì¤¿Âç»ºÂç¤ÈÎ©Ì¿Âç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³è¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë²ó¤ê¡¢Âè£²ÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££³¡½£±¤Î£¶²ó£±»à°ìÎÝ¡¢µþ»ºÂç¤ÎÅÄÂ¼¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡££³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´»Íµå¤È¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¡ÖÍ×½ê¤ÇÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡££±£´Ç¯°ÊÍè¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¡¢¤¢¤È£²¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¤Ïº£½©¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£±£³µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¡¢£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¡£µ¤Íî¤Á¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÍ³¾å·ÄÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡á´ØÀ¾ÂçÁÒ¡á¤È¡Ö¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î¶¯¹ë¡¦Âçºå¥¬¥¹¤Ë¿Ê¤à¡£¡Ö¼«¿®¤òÉÕ¤±¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯¸å¤Ë¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡££²£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë
¡¡¡»¡ÄÆàÎÉ³Ø±àÂç¤¬²÷¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£¼ç¾¤Î£±ÈÖ¡¦ËÜ´ÖÍª¿ÍÍ··â¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÆàÎÉÂçÉÕ¡á¤Ï¡¢£²°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à£´½ÐÎÝ£³ÆÀÅÀ¡£¡ÖÁ´°÷¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Î·»¤Ï¡¢ÐÇ¶µÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¸¿ÍÆâÌî¼ê¡£¤È¤â¤Ëº£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤·¡¢£¶·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯ÁÐ»Ò¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¿ÀµÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡£»à¤Ìµ¤¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£