◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第７節第１戦 京都８２―７０三遠（１日・京都市体育館）

京都がホームで競り勝ち、連敗を３で止めた。昨季まで２季連続地区優勝の三遠を相手に最終第４クオーター（Ｑ）。６３―６４の局面からホール百音アレックス（２６）の３ポイントシュートで逆転すると、古川孝敏（３８）も３ポイント成功でたたみ掛けた。徐々に引き離し８２―７０。笑顔で試合を終え、今季就任の伊佐勉ヘッドコーチ（５５）は「勝ち試合を見せられた。きょうは得点が取れない、取られる（の悪循環）とはならなかった」と安どした。

前節・１０月２９日のアウェー長崎戦で７３―９１と大敗。今季２度目の３連敗で京都に帰ってきた。チーム最年長の古川は「しんどい状況だけど、どう打開するかを考えた。負けに慣れたくない。見に来てくださる方に申し訳ない」。練習時は、果敢にボールを奪いにいく新指揮官の戦術をチームメートと細かく確認し合う一方で、試合中はミスが起きても寛容に、下を向かせないように鼓舞。第３Ｑ以降の失速が課題だったチームは、本拠地で成長した姿を見せた。

西地区１３チーム中、最下位から１１位に浮上も依然、苦しい状況だが「全員でこのバスケットをつくり上げていく」と古川。全６０試合あるリーグ戦は、まだまだこれからだ。（田村 龍一）