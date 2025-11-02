◆秋季中国地区大会▽準決勝 崇徳１０―０倉敷商＝８回コールド＝（１日・ユーピーアールスタジアム）

来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季中国大会は、準決勝２試合が行われた。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝の母校・崇徳は、倉敷商に８回コールド勝ちして決勝に進出した。中国地区の一般選考枠は「２」で、３３年ぶりのセンバツ出場が当確となった。阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝を輩出した高川学園は、多々良学園で初出場した８４年以来、４２年ぶりの出場が有力となった。

歴史を塗り替える勝利だ。８回２死、最後の打者を遊ゴロに打ち取ると、崇徳・徳丸凜空（りく）投手（２年）は拳を握りしめた。「チームとしても、自分としても価値のある大きな一勝」。３２年間、届かなかった聖地への切符を大きくたぐり寄せた。

初回２死満塁、６番・平田悠左翼手（２年）の中前２点打で先制。８回には「粘り強く投げていれば、後半に大量得点してくれると信じていた」というエース左腕の願いに応えるように打線が一挙８得点。自身も右越えの２点三塁打を放ち、３安打で完封勝利を挙げた。

同校ＯＢで、１９７６年にセンバツ初出場優勝した元広島・山崎隆造総監督（６７）がスタンドで見守った。「ここで勝てたなら、新たな歴史が生まれると思っていた。また常勝軍団になってほしいというのが僕らＯＢの願い」と、熱い思いを口にした。総監督を務めるきっかけになったのは、早大監督時代に斎藤佑樹らを指導した応武篤良前監督の死去だった。「応武は『俺が甲子園へ連れて行く』と監督もやってくれた。ただ、病気でかなわなかった…」。２０２２年に６４歳で亡くなった同級生の遺志を継ぎ、母校の復活に尽力した。

ＯＢからの期待は、日に日に増している。２１年に専用のグラウンドが完成。２４年からは投手コーチとして、元広島の岩見優輝氏（３８）を招き、練習環境が整った。崇徳が甲子園へ返り咲くきっかけをつくってくれた応武前監督に「勝つことにこだわっておられた方。勝ちましたと伝えたい」と藤本誠監督（４５）は目を潤ませた。

ＯＢの竹丸は、巨人にドラフト１位指名された。「励みになります。自分も頑張らないと。決勝も勝って、広島に帰っていい報告をしたい」と徳丸。新たな時代の扉が開く。（藤田 芽生）

◆崇徳（広島市） １８７５年創立の私立校。１９４８年から現校名。生徒数は１２８６人（うち女子５３４人）。特別進学、進学、仏教の３コースがある。２０２０年４月から高校の特別進学コースが共学化。野球部は１９４７年創部。甲子園に春３度、夏２度出場。６１年夏に初出場。部員は６６人（うちマネジャー１人）。主なＯＢは猫田勝敏（元バレーーボール日本代表）、倉本昌弘（プロゴルファー）、小林宏（元オリックス）、井上晴哉（元ロッテ）