◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝 興国１―１（ＰＫ３―１）履正社（１日、ヨドコウ桜スタジアム）

大阪大会の決勝戦が行われ、興国が履正社をＰＫ戦の末に破り、６大会ぶり２度目の全国高校選手権出場を決めた。昨年も同大会の準決勝で対戦し、ＰＫ戦で敗れた相手に雪辱。当時２年生ながら試合に出場していたＧＫ岩瀬颯（３年）が、３本連続のＰＫストップで勝利に導いた。約２年４か月前に六車（むぐるま）拓也監督（４１）が就任してからは初の全国切符。同選手権は１２月２８日から関東近郊で開催される。

激闘を制した興国イレブンが、約３０００人の応援団と歓喜に揺れた。後半１６分にＭＦ佐藤瞭太（３年）のゴールで先制したが、同３９分に追いつかれて延長戦に突入。１００分を戦い抜き、足がつる選手も多数いたが、ＰＫ戦で勝利をもぎ取った。就任後初の優勝となった六車監督は「信じてやってきたことが実を結んだ。感動的というか…大きく成長したと感じた」と、選手たちを誇った。

勝利の立役者は、守護神・岩瀬だ。昨年の大会では自身がＧＫを務めた履正社との準決勝でＰＫ戦の末に敗退。敗れた時の写真をＬＩＮＥの背景画像に設定し「見るたびにあの舞台に戻りたいと思った」と鍛錬につなげた。練習では佐藤佑介ＧＫコーチ（３４）と、常に試合を強烈に意識した。全ては「あの準決勝を忘れないため」。ＰＫ戦の前には「俺が止めてくるから悔いのないように蹴ってこい」と仲間を鼓舞し、自身は２本目から有言実行となる３本連続セーブ。画像も「やっと変えられる」と、会心の笑みを浮かべて喜んだ。

夏が起点となった。８月に約１週間のスペイン遠征を実施。Ｒマドリードの下部組織など、強豪と対戦した。テネリフェ選抜Ｕ―１９との試合では、ＰＫ戦で敗北。自分たちが外して敗れた現実に対してＦＷ芋縄叶翔主将（３年）は「本音で言い合って、目指しているところと必要な行動を突き詰めた」と明かす。日本一の目標、指揮官が伝え続けてきた「好きなことをしている。いつも自分に矢印を向けて」という教えをはじめ、足元から見つめ直した結果が形になった。

初出場を果たした２０１９年度の全国選手権では初戦（２回戦）で昌平（埼玉）に０−２で敗れた。岩瀬は「歴史を変えたい」と選手権初勝利を宣言。先制点の佐藤も「全国制覇が目標。ここで満足せず、全国でも活躍する」と、早くも鼻息を荒くした。喜びもつかの間、全国の舞台で新たな扉を開く。（森口 登生）

◆岩瀬 颯（いわせ・さつき）２００７年１２月７日、大阪・大阪市生まれ。１７歳。幼稚園年長の頃から桜宮ＳＣでサッカーを始める。桜宮小２年からＧＫをはじめ、桜宮中ではジュネッスＦＣ（大阪市）に所属。憧れの選手は、現在中大でＧＫを務める兄・陽（ひかる、４年）。１８５センチ、８３キロ。

◆興国（大阪市） １９２６年に「興国商業学校」として創立した男子校。６１年に現校名に改称。生徒数は約２５００人。サッカー、ボクシング、野球など運動部が盛ん。卒業生には日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、井岡一翔（プロボクシング元世界王者）ら。サッカー部は１９６５年に創部。現在は３００人近い部員数を誇る。同部の主なＯＢには、英２部のバーミンガムに所属するＦＷ古橋亨梧、Ｊ１神戸のＭＦ宮原勇太らがいる。

〇…履正社は３年連続、決勝戦で涙をのんだ。１点を追う後半３９分にＭＦ鳥山陽斗（３年）が同点弾を決めるなど粘り強さを発揮。しかしＰＫ戦では３本連続で止められ、勝ち切ることはできなかった。平野直樹監督（６０）は「よくベストを尽くしてくれた。ただもう一歩、半歩足りなかった」と悔やみ「（大阪予選の出場校のうち）１００分の１になれたけど、２００分の１にはなれなかった。監督の指導不足」と、肩を落とした。