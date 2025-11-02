¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±üÍÍ¡ª¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×ÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¼Õºá¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤ÎºÊ¤Ëüþ¥¢¥Ã¥Ñ¥ìüþ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤ÎFA¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ìø¤Ïº£µ¨¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌé¤¬11·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¿»ÒÉ×¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡²¼¤ò¸þ¤¯Ìø¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿»ÒÉ×¿Í¤¬¸ª¤òÊú¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£É×¿Í¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¡¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÏÉ×¤Îµ»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È10·î¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌø¤Ï´ËµÞ¤Î¤Ä¤±¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¸½ºß¡Ø¡Ê²ÈÄíÆâ¡Ë°éÀ®·ÀÌóÃæ¡Ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ò»äÃ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤Ç±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¡¢²±Â¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï15»þ´ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤«¡Á¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøËÜ¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁûÆ°¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Õºá¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉ×ºÊ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¡¢ü¥²Ð¾Ã¤·ü¥¤ËÅØ¤á¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ìø¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ëÅê¼ê¤Î1¿Í¡£2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢µî½¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±üÍÍ¡ª¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤ÎFA¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£²ó¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿Ìø·¯¤ò»Ù¤¨¤ë±üÍÍ¡¢´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿¿»ÒÉ×¿Í¤Î´ï¤ÎÂç¤¤¤ÂÐ±þ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤ä¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëFAÀïÀþ¤ÇÌø¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï