残業でクタクタの夫…リビングで見た妻の姿に激怒した理由｜極論被害妄想夫#7【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第7話をごらんください。

かすみさんの姿を見て、すぐるは家族のために働いている間、妻は「遊んでいた」と決めつけて激怒します。かすみさんは、家事と育児で大変だったと訴えました。 しかし、すぐるは話を聞いてくれず、また極論を言い始め…。

帰宅した途端、かすみを責め始めた すぐる。何がそんなに気にさわったのでしょうか？

突然、怒り始め、一方的に自分の気持ちをぶつける すぐる。

すぐるが外で働いている間、かすみさんも家事に育児にと、あわただしい一日を送っています。すぐるは、それを想像できないようです。

おさない子ども2人の育児は大変ですよね。ところが、すぐるには労う気持ちはないどころか、「役割を交換しようか」と言い始めます。

すぐるは、かすみさんが意見を言ったり、要望を伝えたりするだけで、自分が指摘を受けていると思ってしまうようです。



さらに、それに対し、素直に受け入れることができず、極論を振りがざして攻撃をすることで、自分が優位に立とうとしているようにすら感じられますね。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

