残業でクタクタの夫…リビングで見た妻の姿に激怒した理由｜極論被害妄想夫#7【ママリ】
かすみさんの姿を見て、すぐるは家族のために働いている間、妻は「遊んでいた」と決めつけて激怒します。かすみさんは、家事と育児で大変だったと訴えました。 しかし、すぐるは話を聞いてくれず、また極論を言い始め…。
©神谷もち
©神谷もち
帰宅した途端、かすみを責め始めた すぐる。何がそんなに気にさわったのでしょうか？
©神谷もち
©神谷もち
突然、怒り始め、一方的に自分の気持ちをぶつける すぐる。
©神谷もち
©神谷もち
すぐるが外で働いている間、かすみさんも家事に育児にと、あわただしい一日を送っています。すぐるは、それを想像できないようです。
©神谷もち
©神谷もち
おさない子ども2人の育児は大変ですよね。ところが、すぐるには労う気持ちはないどころか、「役割を交換しようか」と言い始めます。
©神谷もち
すぐるは、かすみさんが意見を言ったり、要望を伝えたりするだけで、自分が指摘を受けていると思ってしまうようです。
さらに、それに対し、素直に受け入れることができず、極論を振りがざして攻撃をすることで、自分が優位に立とうとしているようにすら感じられますね。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）