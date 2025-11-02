遺影選びから葬儀直前までに体験した家族が担う意外な役割【ママリ】
©kkc_ayn
遺影選びから納棺まで
母が亡くなった直後、悲しむ暇もないほど、家族はやらなければならないことが山積みです。葬儀社との打ち合わせを無事に終え、母らしい遺影を選ぶことができました。
そして、納棺の日、驚くような体験をします。まさか、家族が参加しながら湯灌(ゆかん)を行うとは…。葬儀の新常識を知ったできことでした。
さらに、初めての体験は、このあとも続きます。
失敗したら…プレッシャーがのしかかる
亡くなった母に、眉マスカラを施したキクチさん。「失敗したら…」と思うと不安で、プレッシャーがのしかかります。息を止めるほど、緊張したできごとでした。
その後、葬儀場の下見へと出かけたキクチさん親子。すると、そこで目にしたのはたくさんの供花に、葬儀場スタッフの細やかな心配りが感じられる、温かい雰囲気でした。
葬儀の準備が着々と整っていきます。そして葬儀の直前、キクチさんは葬儀のマナーについて確認したところ、重大なことを知ります。
ヤバい！葬儀直前のピンチを救ったものとは？
急きょ、母の喪服を借りることにしたキクチさん。鏡に映った自分の姿は、まるで生前の母のようでした。そして、葬儀当日も母が側にいてくれるような感覚で、迎えることができました。
身近な人が亡くなって初めて知る、葬儀のマナーや新常識がありますね。また、地域や宗派などによって異なるため、事前に調べておくと安心ですね。
ただ、最低限のマナーは必要ですが、あまり凝りすぎないよう、心をこめて故人を送り出すことが何よりも大切だと感じました。母らしい遺影を選んだり、母の好物をお供えしたりと、時間がない中でも、気配りできることはありますね。
最期まで母に寄り添い、家族で協力するキクチさん一家の姿が描かれている作品。大切な人と、最期の瞬間までどのように過ごすべきなのか、考えさせられるお話です。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）