巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１日、オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）での心技体でのレベルアップを誓った。５日に出発し、アデレード・ジャイアンツに所属して１か月以上プレーする。派遣を控え、秋季キャンプで練習を積む１９歳は「成長できるきっかけにしなきゃいけない。（今季は）けがも２回あって打席数（の確保）とかのために球団も用意してくれているので、いい時間にしたい」と決意を込めた。

海外での生活に順応する必要もある。食事、長距離の移動、グラウンド状況、練習方法、時に４０度を超える気温など、違いを挙げればきりがないが、全てをプラスに捉えていく。「環境がまず違うと思うので、それに慣れることや、適応する力は野球にも通ずるところだと思う」。異国でもまれることで新たな発見や精神面の強化にもつながる。

通訳も派遣されるが、可能な範囲で英語にも挑戦してコミュニケーションをとる考えだ。「英語もトライしたい。人間的成長も期待していると球団から言われているので、野球だけでなく成長できたら」。武者修行を来季２年目の飛躍の足がかりとする。（宮内 孝太）