◆サッカー全日本高校女子選手権静岡県大会 ▽決勝 常葉大橘１―０藤枝順心（１日、草薙陸上競技場）

常葉大橘が藤枝順心に１―０で競り勝って連覇を飾り、夏の県総体に続く２冠を達成。全国４連覇を目指す最強のライバルに得点を許さなかった。両校は１２月２９日に兵庫県内で開幕する全国大会に出場する。

試合終了の笛に順心イレブンは涙した。全国切符を懸けた夏の県総体決勝と、皇后杯の出場権を懸けた東海予選準決勝で黒星。冬の全国大会には、すでに出場を決めているが、ライバルに負けるわけにはいかなかった。「ここで勝つしかない」と気合を入れて臨んだ。だが結果は０―１。「悔しい」とＭＦ鈴木由真主将（３年）は肩を落とした。

それでも、中村翔監督（３６）は「プラスに捉えている」と前を向いた。シュート数は１０対２。前線からプレスをかけ、橘の縦パスのこぼれ球を拾い、ほとんど敵陣でプレー。決定力だけが足りなかった。「夏と比べると主導権を握って戦えた」とチームの成長を強調した。

昨年も県決勝で橘に敗れたものの、本大会では危なげなく３連覇を達成した。１年生も多く、ここからの伸びしろも期待できる。「先輩たちからの歴史をつなげていく」と主将はＶ４を目標に掲げた。（里見 祐司）