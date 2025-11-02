スタミナ不足解消への挑戦が始まった。阪神・門別が安芸キャンプ初日のブルペンで最多となる113球。課題を克服するべく、精力的に投げ込んだ。

「先発として長いイニングを投げていくためにも、球数を投げていくことが絶対に必要。今年はそれが全然できていなかった」

立ち上がりから好投しても、中盤以降の“ガス欠”に苦しんだ。2勝を挙げた今季は先発として8試合に登板。投球回は2度の5回2/3が最長で、一度も6回をクリアすることができなかった。

「ふがいない、しょうもない試合ばかりだった。いい真っすぐを投げられても、5回までだけだったら意味がない」

厳しい言葉を自らに向けたことに、決意のほどがうかがえる。4月6日巨人戦は無失点ながら6回2死一、三塁、83球で降板した。同23日DeNA戦も6回1死一、三塁、86球で2番手にバトンタッチ。同30日の中日戦は6回2死無走者から死球と四球で一、二塁としてマウンドを降りるなど、同じパターンを繰り返した。

4年目となる来季へ向け、100球を超えても球威を落とさない取り組みが最重要。「しっかり投げ切るだけ」と最終日の17日まで門別は腕を振る。 （鈴木 光）