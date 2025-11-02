打撃は◎だ！本紙評論家の広澤克実氏（63）が、今秋ドラフト会議で阪神から1位指名された立石正広内野手（22＝創価大）の打撃映像を徹底チェック。対応力やスイング技術の高さを「非の打ちどころがない」と絶賛し、同じ右打者で不動の3番・森下翔太外野手（25）と肩を並べられると太鼓判を押した。

かなり多くの試合の打撃映像を見た。右投手、左投手、真っすぐも変化球も…。立石は右打者なので特に内角真っすぐと外角に逃げるスライダーへの対応に注目。2ストライクと追い込まれてからの打撃もチェックできた。新外国人のプロモーション映像のように安打と本塁打ばかりを集めた「ヒット集」ではなく、凡打するシーンもあった。それらを見ての印象では打撃は間違いなく良い、非の打ちどころがないと断言できる。

私は母校の明大をはじめ、大学野球の指導や試合解説もしている。そのため、森下や牧秀吾（DeNA）を中大時代から知っているが、立石にも彼らのようになれるポテンシャルを感じ取った。内角をさばいて左翼スタンドへ、外角も右翼スタンドに放り込める。スイング技術は高く、しかもパワーもあり長打も期待できる。映像なので相手投手のレベルが未知数なゆえ、プロの投手の150キロのスピードと変化球のキレに対応できるかどうかが鍵になるとみている。

先日のドラフト会議では、阪神は遊撃手と左翼手が最大の補強ポイントだと思っていた。立石は大学時代は二塁か三塁。阪神には二塁には中野がいて、三塁には佐藤輝がいる。立石の加入でポジションの問題が発生するが、逆に言えば、立石にどこを守らせようかと悩むくらいの打力を見せてくれて、うれしい悩みとなってくれた方がいい。

もう一つの補強ポイントが「6番打者」だった。今季、クリーンアップの後ろを1年間、固定できずに苦しんだ。1年目から、その「6番」を任せられる力はあり、その意味で立石獲得は最高のドラフトだったと言える。

16年は当時の金本監督がどうしても自前で4番打者を育てたいと大山悠輔を指名した、と聞く。18年は中堅手にこだわり藤原恭大（大阪桐蔭→ロッテ）を抽選で外し、辰己涼介（立命館大→楽天）も外し、それでも外れの外れで近本を獲った。近年は球団の編成方針、チームの執念が見事に結実している。

まだ素材の段階だが、立石は間違いなく3球団が競合するだけの強打者。6番打者ではなく、いずれは3番、4番の中軸を担えると思う。（本紙評論家）