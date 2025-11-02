阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）が１日までにインタビューに応じ、球団初のリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す来季への課題を挙げた。１勝４敗で幕を閉じた日本シリーズでもウイークポイントとなった「６番」の機能的な働きの必要性を強調。今季６番に入ることが多かった遊撃と左翼のポジションについて、「伸び悩んでな。結局誰もアカンかったやん」と厳しい言葉を向けつつ成長を促した。

◇ ◇

−藤川監督の野球について。ＪＦＫのようにはいかないが、勝ちパターンでいく野球は同じように見える。

「いやいや、それはあれやんか。後ろからやるからやんか。今年は２人やったろ、規定投球な。だから結局、勝敗が少な過ぎるんよ。（ＤｅＮＡの）東は勝ちと負け足したら、登板数の２個しか変われへんやん（東は２４試合で１４勝８敗）。でも才木と村上は五つも六つも違うやろ。そうじゃないやっぱりな。６連戦で頭いくピッチャーは同点で代えるとか、それは俺は違うなと思っているな。後ろに自信を持っているから代えてしまうんよな。もっとなるよ、ＤＨになったら。いつでも代えられるから。その辺の価値観やろな」

−才木、村上クラスは白黒はっきりつかせるまで投げさせる。

「そうそう。あいつら２人が投げる時はあいつら２人に勝ち負けをつかさんとあかんわ。はっきり言うて。１４のなんぼや村上？（１４勝４敗で）１８やんか。２６回投げとんで。八つも関係ない試合になっているわけやろ。それはあかんわ」

−ローテを支える投手は勲章ではないが負け数も。

「１０勝１０敗のピッチャーも１人つくるんよ。岩田（稔）みたいな。そんなん当たり前のことやん。選手には言えへんけど、心の中ではそう思っているやん」

−責任をより持つ。

「３連戦の頭がある程度な。どっちが先とかそういうんはな。同級生やし勝てるわ、どっち先やっても。その辺はちゃんとな。５人くらい計算できたら十分戦えるよ。あいつら２人おって、１０勝１０敗が１人おって、８勝３敗を２〜３人つくっといたら簡単やろ」

−先発はレベルが高かった。

「レベルっていうか防御率があんなんやから、それはまあ。レベル高いっていうか、良くなってそれの積み重ねやって。それはおまえ、村上もそうやんか。去年１年間な、火曜日いって１年間ローテ投げて規定投球で７勝って、これなんで悪いやろって思うわ。５年ぶりくらいちゃうか。火曜日のピッチャーが最多勝取ったの。見てみい、菅野とか全部日曜日よ。才木も１３勝ったの日曜日や。村上と東で４、５年ぶりちゃう。開幕投手が最多勝取ったん」

−石井らリリーフ陣も頑張った。

「石井なんて良かったよ、おまえ。今年良かったんじゃなくて去年、おととしから良かったよ。だからそれは使うとこよ。及川も良かったやんか。だから先発で使うて２回もマメできて、そうなんよ。左でそないしてな、今年みたいにリリーフでブルペンな。でも、２年前は岩貞とか島本の方が良かった。及川と比べたら。それだけのことやんか」

−石井と及川がいなかったら独走していない。

「２人いてなかったって、おるやんか。前からおるピッチャーやのに、なんでおまえ（笑）。去年もおととしもおったやんか。そら力がついてきたら投げる回数も増えるのは当たり前やんか。そらチームとして勝ちたいから。そういうことやんか。徐々に力をつけてきたな〜とは思ってるよ。だから今年の与えられたポジションやろな。今は先発のメンバーよりも、あの及川のポジションの方が一番貢献しやすいポジションになってるやんか」

−坂本の存在は。

「今、（カウントが）３−２でインコース真っすぐ要求するの坂本くらいや。そこに投げ切れるピッチャーがいてるからな。そこのな、勝ち方もみんな分かったし、でも去年、こんな事したら負けるってのも分かったやないか。そういうことやんか。去年（ＣＳファーストＳの）あそこで高橋遥人がＤｅＮＡの牧、宮崎に外真っすぐ投げんでインコース投げとったら、勝っとったかもわからん。だからそういうやられた反省もあるから、今年なんかあないしてインコース真っすぐ攻められるわけやん。だからそれは自分の経験やな」

−佐藤輝は守備で不安がなくなって、バッティングにもいい影響が。

「守備で不安って、俺はやっと５年間、ノックの数がおうてきたなと思ってるけど。ノック受けたらみんなうまなるやんか。やっとこの３年間ぐらいでなあ、本数もやっと受けて、ほなうまなったやんか。そりゃノック受けたら、うまなるいうことやんか」

−森下は打点とホームランが増えた。

「そりゃな、徐々に慣れてったらホームラン増えるよ、うん。プロ野球選手やからな、やっぱりだんだん徐々に慣れてくるやんか。１年目余裕なかったけど、だんだんそりゃな、２年３年たってきたら増えるの、当たり前のことやんか」

−攻撃陣はもっと伸びしろがある。

「だから、伸びしろって言うかね、俺は１年目２３年勝って、２４年に、まだ物足りんと思うわ。中野でも最多安打を取ったわけやろ？盗塁とか、近本も。徐々にな、それを積み重ねていったらええなと思ってたけど。みんなもっと良くなろうと思うとる。良くなるんじゃなしに、１年１年の積み重ねで良くなっていったらいいんだけど。やっぱチームとしての貢献度の積み重ねで数字が残っていくいうのが、一番チームにとってプラスになるから。ただ単に自分の数字だけを上げようとしてたら怖いよな」