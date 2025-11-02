◇阪神秋季キャンプ第1クール（2025年11月1日 安芸）

秋季キャンプ初日を終えた平田2軍監督は「来年こそ」と昇格を目指す若手の意欲を感じ取っていた。藤川監督も近く合流予定。リーグ連覇に向けた第一歩に、指揮官も充実の秋を予感していた。

◇初日を終えて 「いやいや、やっぱりキャンプだな。天候にも恵まれてね。選手たちを、この天気が乗せてくれるし。やっぱりキャンプインしたなという、秋季キャンプに入ったというね、そういういい緊張感がある」

◇日本シリーズが刺激 「日本シリーズが終わってね、来季は力をつけて、ああいう場に立たなきゃいけないという、立ちたいじゃダメなのよ。立つんだというね、絶対自分が来年はそういう選手になるんだというね。そういうことで、ハッパはかけたけど。やっぱり個人個人の技術力をアップする、初日っていうのは、そういう意気込みっていうのを感じるんだけど」

◇打者転向の西純 「まだまだこれからだけど。やはり野手として生きていくという、そういう姿勢は見えるね。野手は走る、投げる、守る、打つ、もうずっと1日中だからね。やることがたくさんあるんで。最初はメニューとかで戸惑うとは思うけど」

◇ヤクルトのサンタナ級 「コンスエグラなんか今日すごい打球飛ばすやん。（藤川）監督が見たら、おっと思うと思うよ。スピンかかって打球が落ちないもん。ディアーネットがあったあの上の方まで。やっぱりいい角度でね。バットの出がいいんだろうね。いいスピンがかかっていくもん。あれだけのヘッドスピードがあるんで。日本の野球に今年はね、かわいそうにファーストを俺がやらせたばっかりに故障してしまって。ちょっと長期リタイアしてしまったけど、ヤクルトのサンタナみたいな感じで。今日はなんかもう見事だもん。ほんとね」

◇ブルペンも活気 「見てたよ。ブルペンね。活気があって、熱気が伝わって。（藤川）監督が、右の中継ぎ。今日、新聞にも各紙出てたけど。そういうことを言われたら、みんな右のピッチャー陣、力入っとったやん。右だけじゃなくて、門別なんかもう、すごい。『やっぱりストレートにまだ納得いかなかったんで、ちょっと投げ込みました』って言ってたけど。やっぱりそうなってこないとダメよ。今朝丸は秋季キャンプ初めてだしね。フェニックスでストレートの質だとか、スピードだとか、体力だとか、全てがまだ足りないっていうことをカープさんが教えてくれたんでね。そういうところも自分で考えながら、取り組んでるけどね」

◇育成捕手・嶋村 「ファームではかなりマスクも被ったし。来年はやっぱり支配下という目標だけじゃダメだよと。やはり今の坂本、梅野、栄枝、この辺に割って入れるぐらいの意気込みでやらないと。地元やんか。高知商業だよ。高知商業は藤川監督もそうだし。彼はファイティングドックスでしょ。石井がいい例やん。伸びしろは十分あるんでね。藤川監督も楽しみにしてんじゃない。やっぱ気になるやん。後輩だもん。高知商業の人から俺にも電話かかってくるよ。高知商業多いんだよ、明治大学」