Brariaの下着がグッドデザイン賞受賞！お肌に“ごちそう”を届ける新感覚インナー
お肌に“ごちそう”をコンセプトに誕生した下着ブランド「Braria（ブラリア）」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。独自開発の特注セラムファイバーを使用し、着けるだけでお肌をケアできるという新発想が高く評価された注目のシリーズです。保湿成分を練り込み、360°伸縮する完全フラット構造で、日常のどんな瞬間も快適に包み込む極上の着け心地を実現しました。
Brariaがグッドデザイン賞を受賞！
「Braria お肌のごちそう下着」は、快適性とデザイン性を両立した革新的インナーとして、グッドデザイン賞を受賞。
審査では「肌触りの滑らかさ」「長時間の快適さ」「自然と手に取りたくなる着け心地」が高く評価されました。
360°伸縮構造や完全フラット構造により、身体にやさしくフィットし、洋服にも響きにくいシームレスなデザインが特長です。
デザインの美しさだけでなく、着けることでバストケアまで叶う機能性も支持を集めました。
【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売
お肌にうるおいを与える特注セラムファイバー
しっとり保湿タイプ
ぷるんと弾力タイプ
Brariaの特注セラムファイバーは、肌に嬉しい保湿成分を練り込んだ贅沢な素材。しっとりタイプとぷるんとタイプの2種類を展開しています。
しっとり保湿タイプは、植物性の「シュガースクワラン®」を贅沢に配合。皮脂にも含まれる保湿成分で、しっとりとなめらかな肌ざわりをキープします。
ぷるんと弾力タイプは、大豆イソフラボン・ヒアルロン酸・マリンコラーゲン・シルクアミノ酸の4つの美容成分を配合。弾力とうるおいを与えながら、肌にハリをもたらします♡
※「シュガースクワラン」は日光ケミカルズの登録商標です。
365日快適♡毎日着けたくなるBrariaの下着
「お肌のごちそう下着」は、ノンワイヤーながらしっかりフィットする360°伸縮構造を採用。カップが浮きにくく、肌に吸い付くような“もちっぴたっ”とした着心地が魅力です。
アンダーも胸元も伸びるため跡が残りにくく、動きの多い日中も夜のリラックスタイムも快適に過ごせます。
ショーツはレギュラータイプで、足ぐりをやや深めに設計。お尻をしっかり包み込み、食い込みにくい履き心地を実現しました。
ブラとショーツの両方がシームレスデザインなので、洋服にも響かず365日ケアが可能です♪
カラーはブラウンを中心に展開。サイズはS・M・L・XLの4サイズから選べます。購入は公式通販サイトまたはQoo10で可能です。
Brariaが叶える“心地よく美しい毎日”
「Braria お肌のごちそう下着」は、毎日身につけるインナーに“スキンケア”の発想をプラスした新しい提案。しっとり、ぷるんと、2つの心地よさで肌と気持ちをやさしく包み込みます。
完全フラット構造と伸縮性で、どんな体型にもぴったりフィット。デザイン性と機能性を両立したBrariaの下着は、今や“毎日着けたくなる”新定番です。あなたの肌に、毎日小さなご褒美を♡