全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮−三重県伊勢市伊勢神宮＝８区間、１０６・８キロ）の監督記者会見が１日、名古屋市内で行われた。今年の箱根駅伝で２連覇を達成した青学大の原晋監督（５８）は、毎大会恒例の作戦名を「朝日にかける大作戦」と発表した。

７年ぶり３度目の優勝を狙う上で、キーマンは大エースの黒田朝日（４年）だ。１０月３１日の区間エントリー発表では補員登録だったが、指揮官は「黒田朝日を７区に予定している」と明言。「朝日が走りやすい位置で、１〜６区がこのステージを駆け抜けてほしい。それで勝負をかける、そういった意味を込めて。朝日が最後は我慢してくれる」と期待を込めた。

１０月の出雲駅伝では７位。「出雲駅伝同様に大惨敗に終わると困ったことになる」。同じ悔しさを味わわないよう「区間配置を念入りにいたしまして、頑張っていきたい」と雪辱を果たす。

「『朝日にかける』、そのかけるまでの区間をしっかりつないでいって、朝日に渡った時に先頭もしくは３０秒以内で争っていけば、優勝争いにも絡んでくる」と監督。伊勢神宮まで全力でたすきをつなぐ。