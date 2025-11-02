ºå¿À½©µ¨£Ã¤¬³«Ëë¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬Ìî¼êÎý½¬¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀ¾½ã¤ò¾Î»¿¡ÖÌî¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤¨¤ë¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÌî¼êÅ¾¸þ¤·¤¿À¾½ãÌð¤¬ºô±Û¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£Ä«´Ý¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ê¡£Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Í¡£ºòÆü±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢´¨¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½©¤ÎÆüº¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤³¤ÎÅ·µ¤¤¬¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¡ÝÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤â¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Îý½¬£²Æü´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÅöÁ³Æ°¤°¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Í¡¢Íèµ¨¤ÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Î©¤Á¤¿¤¤¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£Î©¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Í¡£ÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÇË¤Ï¤«¤±¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤½éÆü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ß¤ó¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡¡ÝÀ¾½ã¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤±¤É¡£¤ä¤Ï¤êÌî¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤¨¤ë¤Í¡£¿§¡¹µÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ìî¼ê¤ÏÁö¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢¼é¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È£±ÆüÃæ¤À¤«¤é¤Í¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤«¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡×
¡¡¡ÝÂ¾¤ÎÁª¼ê¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¡£Ìî¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¡£°æ¾å¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¡Åç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡£¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é¤Ê¤ó¤«º£Æü¤¹¤´¤¤ÂÇµåÈô¤Ð¤¹¤ä¤ó¡£¡ÊÆ£Àî¡Ë´ÆÆÄ¤¬¸«¤¿¤é¡¢¤ª¤Ã¤È»×¤¦¤È»×¤¦¤è¡£¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂÇµå¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¥Ç¥£¥¢¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¤Í¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¤¤¤¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤ó¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò²¶¤¬¤ä¤é¤»¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Ï¼é¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£¸ª¤â¶¯¤¤¤·¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¸«»ö¤À¤â¤ó¡£¤Û¤ó¤È¤Í¡×
¡¡¡Ý¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤¿¤è¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Í¡£³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡£¡ÊÆ£Àî¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢±¦¤ÎÃæ·Ñ¤®¡Ê¤ÎÂæÆ¬¤¬É¬Í×¡Ë¡£º£Æü¡Ê£±Æü¡Ë¡¢¿·Ê¹¤Ë¤â³Æ»æ½Ð¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê±¦¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¡¢ÎÏÆþ¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£±¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌçÊÌ¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÍ»³¤Î¤È¤¡£º£Æü¤Ï£±£±£³µå¤«¤Ê¡£¡Øº£Æü¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¡¢º£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Áö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¥¥ì¤¬°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÅê¤²¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡£ÌçÊÌ¤Ê¤ó¤«¡¢±¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¤È¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ç¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡££´£°¿ÍÏÈ¤«¤é¤â³°¤ì¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤â¤¦ÅÁ¤ï¤ë¤è¡×
¡¡¡Ýº£Ä«´Ý¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ä«´Ý¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¤À¤·¤Í¡£Èà¤âºÇ¸å¡¢¹Åç¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤âÁ´Éô¥¹¥Á¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£ºÇ¸å¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¤±¤É¡¢½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥«¡¼¥×¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤À¤È¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤È¤«¡¢ÂÎÎÏ¤À¤È¤«¡¢Á´¤Æ¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥«¡¼¥×¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¿¿¥Ã¥¹¥é¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡Ýº£Æü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊý¿Ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅêÆâÏ¢·¸¤È¤«¸«¤Æ¹ß¤ê¤¿¤ó¤Ç¡£ËÍ¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï£¶¿Í¤«£·¿Í¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë¶¯À©¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡¡Ý°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¸«¤¿¸å¤Ë¤Í¡¢¤ä¤Ï¤êÀÐ°æ¤ÎÎÞ¤È¤«¸«¤¿¤é¡¢¤è¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Í¤È¤¤¤¦¡¢Á´°÷¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÈà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ï¡×
¡¡¡Ý¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÜÀß¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡£µîÇ¯¤ÏËÍ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÄÈøÉÍ»ÄÎ±¤ÇÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤°¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶î»È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤ÀÅê¤²¹þ¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤«¤Í¡¢µå¼Á¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤ÊÇ®¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¥â¥Î¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¹âÃÎ½Ð¿È¤ÎÅèÂ¼¤¬³®Àû¡£Èà¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡ÖÅèÂ¼¤Ïº£Ç¯°éÀ®¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¹¥¯¤âÈï¤Ã¤¿¤·¡£ÍèÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÙÇÛ²¼¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¤È¡£¤ä¤Ï¤êº£¤ÎºäËÜ¡¢ÇßÌî¡¢±É»Þ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¤Ã¤Á¤å¤¦¡£º£Æü¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤ÑÃÏ¸µ¹âÃÎ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà¡¢ºòÆü¤â¶õ¹Á¹ß¤ê¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Í¡£°ì±þÃÏ¸µ¤À¤«¤é¡£ÃÏ¸µ¤ä¤ó¤«¡£¹âÃÎ¾¦¶È¤À¤è¡£¹âÃÎ¾¦¶È¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤À¤·¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤ç¡£ÀÐ°æ¤¬¤¤¤¤Îã¤ä¤ó¡£¥É¥ê¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÅèÂ¼¤âÂè£²¡¢Âè£³¤ÎÀÐ°æ¡¢¥É¥ê¥¹¤ÈÅèÂ¼¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¡£¸åÇÚ¤À¤â¤ó¡£¹âÃÎ¾¦¶È¤Î¿Í¤«¤é²¶¤Ë¤âÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¹âÃÎ¾¦¶ÈÂ¿¤¤¤ó¤À¤è¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¡£²æ¡¹¤Î¤³¤í¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤Í¡×