「東京六大学野球、早大５−３慶大」（１日、神宮球場）

最終週の１回戦１試合が行われ、早大が慶大に先勝した。ドラフト会議で楽天から２位指名を受けた伊藤樹投手（４年・仙台育英）が８回９奪三振２失点と好投し、現役投手では最多のリーグ戦通算２２勝目。九回は巨人から２位指名された田和廉投手（４年・早実）がリードを守り、試合を締めた。

エンジのスタンドが揺れる。西日に照らされながら、伊藤樹は白い歯をこぼした。最後の早慶戦。早稲田のエースが誇りを胸に腕を振った。

「優勝はもうないですけど、慶応には負けられないという気持ちだけでした」

手応えのあったカットボールを多投し、９奪三振。走者を背負いながらも要所を締め、８回２失点で攻撃への流れをつくった。「自分の投球を４年間つくり上げてきた。それを出すだけだと思っていたので、結果につながった」と納得顔だ。

地元秋田から宮城・秀光中への進学、さらに早大入りを勧めてくれた父・学さん（５２）の誕生日である９月１７日にプロ志望届を提出。「いろいろ考えてしまって寝られないこともあった」と不安な日々を乗り越え、プロ入りの夢をかなえた。「早稲田に育てていただいた。この環境に挑戦させてくれた親にも感謝したい」。恩返しの思いを込めた１１４球だった。